Verantwortlich für die Unterstützung von Projekten oder Betriebsabläufen im Bereich der Inspektionstechnik, einschließlich Wartung, Inspektion und Turnaround. Proaktive Interaktion mit anderen Disziplinen, Teams, Teilfunktionen und Auftragnehmern zur systematischen Lösung von Problemen und Anwendung grundlegender technischer Beurteilungen zur Lieferung integrierter, pragmatischer Lösungen mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Betriebseffizienz, Fehlerbeseitigung und Standardisierung.



Job Description:

Integrity Engineer (m/f/d)

in Vollzeit für den Standort Lingen

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Als Integrity Engineer sind Sie für die Bereitstellung der technischen Inspektionsunterstützung für Projekte oder Betriebsabläufe einschließlich Wartung, Riskomanagement und Turnaround verantwortlich. Zu Ihren Aufgaben gehören die proaktive Interaktion mit anderen Fachbereichen, Assets, Teams und Kontraktor/innen zur systematischen Lösung von Problemen und Anwendung grundlegender technischer Beurteilungen. Dabei stellen Sie integrierte, pragmatische Lösungen mit Schwerpunkt auf Risikomanagement und Betrieb Effizienz, Fehlerbeseitigung und Standardisierung zur Verfügung.

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Eigenständige Planung und Durchführung von Prüfmaßnahmen zur Sicherstellung der mechanischen Integrität und Gewährleistung der Regelwerkskonformität an statischen Druckequipments unter Berücksichtung der möglichen Schadensmechanismen

Effektive Integration von Zeitbasierten, zustandsbasierten und risikobasierten Anforderungen bei der Entwicklung der Prüfstrategie zur sinnvollen Risikominimierung bei minimalen Kosten

Spezialist für die möglichen Schadensmechanismen und deren Einflussfaktoren

Bewertung von Prüfergebnissen und Bestimmung der Restlebensdauer der Komponenten

Durchführung von Fitness for Service und RBI Berechnungen

Ausbildung zur Prüfung befähigten Person für das Gefährdungsmerkmal Druck gemäß BetrSichV bzw. TRBS

Aktive Mitarbeit bei Schadensmechanismus Reviews (DMRs) mit fachlichen Input

Überwachung der Prüffristen und Termine für Mangelbeseitigungen im betreuten Betriebsbereich

Prüfen von Entwurfs- und Fertigungsunterlagen, Prüfung vor Inbetriebnahme bei der Neufertigung, Änderung und Instandsetzungen. Erzeugung der erforderlichen Datensätze in der Inspektions Datenbank

Flexibles Arbeiten innerhalb des Inspektionsteams und Unterstützung der Teammitglieder bei erhöhtem Arbeitsaufkommen

Management von Fremdfirmen und Kontraktoren

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Ingenieursstudium im Bereich Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Werkstofftechnik oder Vergleichbares

Mindestens 5 Jahre einschlägige Erfahrung in der Öl- und Gas- oder Energiebranche

Zusatzqualifikationen wie zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Sachverständiger für das Gebiet Wasserrecht/AwsV, Schweißfachingenieur sind von Vorteil

Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen wie verbindliche Integritätsschulungen gemäß Schulungsliste

Hohe Einsatzbereitschaft

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Ausgeprägte Flexibilität

Interkulturelle Kompetenz

Gute Kommunikationsfähigkeit

Gute Englischkenntnisse (B1)

Sehr gute Deutschkenntnisse (C1)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



