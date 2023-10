Kaufmännischer Leiter (m/f/d) – in Vollzeit bei der DHC – Solvent

This role is not eligible for relocation

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Die DHC – Solvent GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen sowie eine 100% Tochter der BP Gelsenkirchen. Unsere Kunden erwarten von uns die zuverlässige Belieferung mit hoch reinen Produkten. Das DHC Team stellt sich dieser Anforderung täglich und optimiert dabei den Rohstoff sowie Energieeinsatz. Als kaufmännischer Leiter nehmen Sie maßgeblich Einfluss auf die Kern Arbeitsprozesse in der DHC und unterstützen das Team in der Optimierung des wirtschaftlichen Handelns. Konkret heißt dies: Allgemein Erstellen, Pflege und kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsabläufe.

Weiterentwickeln des Personals im Verantwortungsbereich und Umsetzung des abgestimmten jährlichen Schulungsplan. Einkauf Erstellen und Pflegen der jährliche Bedarfsplanung

Pflegen einer professionellen und nachhaltigen Win / Win Beziehung zu den Lieferanten und Dienstleister der DHC Logistik Pflegen einer professionellen und nachhaltigen Win / Win Beziehung zu den Logistik – Unternehmen die für die DHC tätig sind.

Verhandeln der Logistikverträge mit den unterschiedlichen Unternehmen (Bahn / Schiff / LKW) Vertrieb Erarbeiten der Produkt – Preis Strategie.

Pflegen einer professionellen und nachhaltigen Win / Win Beziehung zu den Kunden der DHC in den unterschiedlichen Industrien (Auto / Farben und Lacke / Pharmazie)

Vertrags Verhandlungen mit den Kunden führen.

Erstellen und Pflege des Produkt Bedarfsplan als Basis für die Produktionsplanung.

Den Kundenstamm der DHC nachhaltig zu erweitern. Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert: Die Rolle des kaufmännischen Leiters berichtet direkt an die Geschäftsführung.

DHC – Solvent arbeitet mit den Werkzeugen der kontinuierlichen Verbesserung im täglichen Handeln.

Als kaufmännischer Leiter führen Sie ein Team von ca. 10 Mitarbeiter (innen). Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft Eine kaufmännische Ausbildung (Dipl. Kauf. / Wirtschaftsingenieur mit einem BA/MBA oder vergleichbaren Abschluss)

Sprachkenntnisse in Deutsch auf dem C2 Niveau (Muttersprachler) und Englisch auf B1 Niveau.

10 Jahre Berufserfahrung im Bereich Vertrieb / Einkauf

Geschäftssinn und Verhandlungsgeschick um Geschäftsbeziehungen nachhaltig zupflegen.

Kooperativer Führungsstil

Erfahrung mit Qualitätsmanagement nach ISO 9001

Kenntnisse im Bereich der Lösemittel Industrie ist von Vorteil

Ein starkes Interesse sich ein Netzwerk auf zubauen bzw. Sich in das bestehende einzubringen

Erweiterte Kenntnisse im Bereich des Lean Management und Kontinuierlichen Verbesserung.

Bereitschaft zu Reisen (20 – 30%).

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



