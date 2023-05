Laboratory Technician

Job summary

Grade MResponsible for providing technical and administrative support to geological, geophysical, pet Rotech, refinery, or land personnel. Also, responsible for loading/entering, verifying, manipulating, analysing, and reporting data related to well logs, seismic activity, or refining activity.

Le technicien chimiste joue un rôle important dans le contrôle des produits ou matières au sein de l’équipe laboratoire contrôle qualité.



Ses principales fonctions seront :



- Evaluer les propriétés physico-chimiques des lubrifiants industriels fabriqués, conditionnés sur le site, expédiés en vrac du site et évaluer les matières premières vrac utilisées sur le site, afin d’en évaluer la conformité par rapport à des spécifications définies.

- Saisir l’ensemble des résultats d’analyses dans l’outil SAP.

- Donner les ajustements nécessaires sur les fabrications

- Assurer en tant que back up le Contrôle Qualité Réception pour les Matières Premières Conditionnées selon les procédures de fonctionnement définies .

- Etre l’un des backup avec le reste de l’équipe CQ pour la saisie dans l’outil SAP des fiches de fabrication.

- Réaliser les mesures nécessaires sur les eaux de rejet de la station et sur les eaux des parcs.

