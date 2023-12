Laboratory Technician (m/f/d) – in Vollzeit (befristete Elternzeitvertretung)

This role is not eligible for relocation

Als Laboratory Technician (m/f/d) sind Sie für das Sammeln von Daten und Durchführen grundlegender Untersuchungen zuständig. Dabei überprüfen Sie auch regelmäßig Sicherheits- und Qualitätsvorgaben im Feld gemäß den gültigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und wirken bei der Umsetzung von Unternehmens-, Bereichs- und Abteilungszielen mit.



Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Selbstständiges Durchführen und Auswerten von Analysen unterschiedlicher Komplexität nach Arbeitsvorschrift

Funktionsprüfung und Kalibration von Geräten entsprechend Gerätehandbüchern und Analysenvorschriften

Aufbau, Wartung und Pflege und Inbetriebnahme von Geräten nach Anweisung der Analysengeräte

Mitarbeit am QM-System gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 17025 sowie Pflege der entsprechenden Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und Handbücher

Entwicklung bzw. aktive Mitarbeit bei der Entwicklung von Analyseverfahren

Vorschlagen einfacher Verbesserungsmaßnahmen im jeweiligen Arbeitsbereich

Teilnahme am Labor-Bereitschaftsdienst

Fallweise Übernahme von Sonderaufgaben nach Weisung des Laboratory Superintendent

Freigabe von Produkten nach erfolgter Prüfung gem. QM-System

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Wir setzten eine abgeschlossene Berufsausbildung als Chemielaborant für eine Einstellung voraus

Von Vorteil sind erste Berufserfahrungen in einen Analyselabor und gute Kenntnisse von Qualitätsmanagement-Systemen

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Niveau +B2) und grundlegende Englischkenntnisse

Ein hohes Verantwortungsbewusstsein insbesondere bezüglich laborrelevanten Sicherheitsaspekten und Datenanalysen

Eine selbstständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Teamfähigkeit

Einen sicheren Umgang mit Microsoft Office Produkten insbesondere Word und Excel

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

