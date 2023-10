This role is not eligible for relocation

Lead Airport Operator - Campinas, BR

Responsabilidades:

Liderar as atividades operacionais nos aeroportos, as quais compreendem:

Controle de escalas de trabalho e remanejamento, da programação de voos regulares e extras, de qualidade de produto, atividades de manutenção e testes dos veículos, e monitoramento do trabalho (CoW) rotineiro e extra rotina, de consumo de combustível e de pneus, da atualização de procedimentos e pastas, de treinamento dos operadores.

Limpeza/organização da instalação fixa e dos veículos.

Ter conhecimento dos padrões de HSSE da bp a fim de poder identificar não conformidades e orientar, treinar e corrigir a equipe garantindo que a não conformidade seja resolvida e que o processo se torne sustentável.

Notificar qualquer incidente na operação envolvendo a equipe da Air bp, equipamentos, aeronaves, etc.

Representar a empresa, quando necessário ou solicitado pelo Gerente de Aeroporto, nos comitês locais de Operações e Segurança conforme programados pela administração do aeroporto.

Garantir o treinamento dos operadores para execução de suas atividades, que estejam válidos, certificando-se de que estão corretamente atualizados no sistema de treinamento CADOPS.

Garantir que todos os equipamentos estejam em perfeita condição de uso e manutenção e que as manutenções e testes previstos no sistema de manutenção CMMS sejam efetivamente realizados de acordo com o planejamento.

Garantir o correto monitoramento / aplicação dos controles de trabalho para as tarefas de manutenção internas e externas quando necessário.

Garantir o entendimento da equipe na divulgação dos boletins internos, certificando-se do correto registro das reuniões de segurança e informações pertinentes a operação.

Realizar o acompanhamento das atividades de abastecimento e manutenção, corrigindo e orientando os operadores quando necessário e realizar tais operações quando necessário.

Requisitos:

2º grau completo.

Experiencia em aeroportos ou na indústria de combustíveis.

Conhecimento em mecânica, elétrica ou automação.

Conhecimento Pacote Office.

Curso MOPP (Transporte de cargas perigosas).

Capacidade de liderança, de relacionamento e trabalho em equipe.

Habilidade de planejamento e organização.

Iniciativa e capacidade crítica para resolução de problemas.

Possuir e manter a Habilitação de Motorista classe D ou E.

Inglês intermediário será um diferencial.

Esquema de trabalho:

Trabalhos em finais de semana e feriados.

Trabalho em revezamento de turnos



