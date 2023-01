Job summary

Responsible for providing Inspection engineering support to projects or operations, including maintenance, inspection and turnaround, proactively interacting with other disciplines, teams, subfunctions and contractors to systematically resolve problems and applying basic engineering judgement to deliver integrated, pragmatic solutions focused on risk management, operating efficiency, defect elimination and standardisation.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Voor onze afdeling Engineering & Technical services, Subafdeling Integrity management department, die zich bezighoudt met het uitvoeren van inspecties aan, Drukapparatuur, opslagtanks en installaties van de raffinaderij met als doel het bewaken en optimaliseren van de technische integriteit en het minimaliseren van incidenten welke mogelijk schade aan mens, milieu en installaties tot gevolg heeft, zijn wij op zoek naar een;



Senior / Lead Inspector (Engineer)



Met als focus gebied opslagtanks, pijp-tracés, Laadsteigers (voor het verladen van Binnenvaart) en zeeschepen en ondergrondse leidingen.



De Lead Inspector heeft als doel het opzetten, borgen, bewaken en continu verbeteren van inspectieactiviteiten aan drukapparatuur in de gebruiksfase en daarmee de integriteit van drukapparatuur veilig te stellen, dit in overeenstemming met het bpRR kwaliteitsmanagementsysteem en van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving.

Daarnaast is het geven van proactief advies en ondersteuning als technische autoriteit op een van de volgende vakdisciplines: Mechanical Integrity, Wet en Regelgeving, Niet Destructief Onderzoek, Lassen, FFS (Level l/2) of Corrosion & Materials ook onderdeel van je functie.



Vereiste Opleiding / kwalificaties: