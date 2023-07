This role is not eligible for relocation

Verantwoordelijk voor het ondersteunen van talent- en/of leeractiviteiten door te helpen bij de levering van cursussen/programma's, het uitvoeren van administratieve taken en het bieden van ad-hocprojectondersteuning, het waarborgen van gegevensintegriteit, het produceren van analyses en rapportages en het promoten van best practices om bp te helpen bij het beheren en ontwikkelen van talent.

People & Culture



HR Group



Verantwoordelijk voor het ondersteunen van talent- en/of leeractiviteiten door te helpen bij de levering van cursussen/programma's, het uitvoeren van administratieve taken en het bieden van ad-hocprojectondersteuning, het waarborgen van gegevensintegriteit, het produceren van analyses en rapportages en het promoten van best practices om bp te helpen bij het beheren en ontwikkelen van talent.



Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Learning Coordinator

Als Learning Coordinator ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van talent- en/of leeractiviteiten door te helpen bij de levering van cursussen/programma's, het uitvoeren van administratieve taken en het bieden van ad-hoc project ondersteuning, het waarborgen van gegevensintegriteit, het produceren van analyses en rapportages en het promoten van best practices om bp te helpen bij het beheren en ontwikkelen van talent.

In deze positie zal jij:

Ondersteun je de Learning Delivery Managers en Learning Advisors bij het opleveren van de lokale leeragenda.

Ben je contactpersoon tussen de global business Services & Solutions - Learning Services (s+s LS) teams en het lokale learning delivery team.

Voer je de benodigde processen uit rondom het opzetten en onderhouden van de trainingscatalogus, het toewijzen van trainingen, het plannen en beheren van sessies en je monitort de voortgang hiervan met de relevante s+s LS-teams.

Ondersteun je bij het genereren van managementinformatie door trainingsrapporten te maken, te beoordelen, te analyseren, informatie samen te vatten en trends te identificeren.

Beheer je van de Learning Value Chain (LVC) de stap ‘delivery’ en het administratieve proces in coördinatie met s + s LS en andere belanghebbenden.

Fungeer je als een learning integrator voor door de site ondersteunde initiatieven en je ondersteunt kleine ontwerp- / ontwikkelingsprojecten waar van toepassing.

Coördineer je leeractiviteiten op locatie om een soepele levering te garanderen.

Coördineer je de lokale leeractiviteiten die worden beheerd door het lokale learning delivery team, inclusief het beheer van leermaterialen/ testbanken.

Ondersteun je de uitvoering van lokale leeractiviteiten door het uitvoeren en verbeteren van administratieve processen en procedures, beheren van correspondentie, archivering, het verwerken van cursusaanvragen en de voortgang van deze processen te bewaken.

Voor deze positie zoeken wij het volgende:

Microsoft 365-vaardigheid, met name PowerPoint, Excel en Word, vereist

Essentieel: Nederlands en Engels op hoog niveau en een afgeronde MBO-4 opleiding in relevante richting.

Zeer wenselijk: hoog niveau Spaans.

Salesforce, Microsoft 365 SharePoint en Yammer, Cornerstone on demand of andere Learning Management Systems (LMS) ervaring zeer wenselijk.

Wenselijk: Twee jaar kantoorervaring in een corporate omgeving, idealiter in vergelijkbare functies.

Processen beheer ervaring en bevorderen van procesverbetering.

Ervaring in budgetuitgaven bijhouden.

Je hebt aandacht voor detail.

Leveranciersbeheer en -controle ervaring.



This position is a hybrid of office/remote working



Agility core practices, Collaboration, Communication, Continuous Learning, Creating and measuring impact, Curiosity, Customer centric thinking, Data Analysis, Decision Making, Design Thinking, Knowledge Sharing, Leadership development, Learning application and behavioural change, Learning content design and management, Learning delivery and facilitation, Marketing learning, Performance Consulting, Stakeholder Management, Talent Management, User experience research, Writing skills



We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.