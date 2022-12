Learning & Development Advisor

Job summary

Responsible for supporting the delivery of the Talent and/or Learning delivery model, solutions and planning, using basic technical capabilities to support talent development projects, co-ordinate learning schedules, measure the effectiveness of initiatives, whilst sharing best practices and maintaining awareness of training needs.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste L&D professional die, goed uit de voeten kan met projectmanagement en open staat voor nieuwe manieren van werken, zoals Agile. Ervaring in de (internationale) procesindustrie of een technische omgeving is een pré.



Kan jij zelfstandig L&D concepten praktisch en pragmatisch toepasbaar maken binnen onze raffinaderij? Ben jij ambitieus en iemand die graag zelf vormgeeft aan de werkzaamheden? Ben je een teamplayer en wil je resultaten boeken die meerwaarde hebben voor de hele raffinaderij? Zoek je een uitdaging en ken je het belang van draagvlak? Dan zijn we op zoek naar jou! Grijp je kans en stuur ons een motivatiebrief en je CV.



Senior) LEARNING ADVISOR (1,0 FTE)

Je hebt een actieve rol in het verder ontwikkelen van de leercultuur van bpRR en werkt mee aan nieuwe projectmatige ontwikkelingen vanuit de global Talent organisatie. Je draagt bij aan het efficiënt en effectief realiseren van de afdelingsdoelstellingen en rapporteert aan de Learning Delivery Manager.

Je houdt je met name bezig met inhoudelijke beleidsuitvoering op het gebied van individueel leren (IL), de kernactiviteiten en heeft een interne focus (binnen bpRR). Op het gebied van beleidsontwikkeling ligt de nadruk op Design en Evaluation. Uiteraard hoort het deelnemen aan projecten en veranderingstrajecten bij jouw verantwoordelijkheden.

Jouw belangrijkste kerntaken zijn:

Lijnmanagement faciliteren bij het opstellen van (persoonlijke) ontwikkelingsplannen of opleidingstrajecten;

Participeert, als voorzitter, in opleidingsteams van de diverse afdelingen;

Monitoren en verbeteren van werkprocessen, kwaliteit en effectiviteit van (interne) opleidingstrajecten en leerinterventies;

(Laten) ontwikkelen van trainingen, trainingsmaterialen en hulpmiddelen;

Ontwikkelen en uitvoeren van onze introductietrainingen;

Medeverantwoordelijk voor en participeert in de ontwikkeling en evaluatie van cursussen en opleidingen die gegeven worden.

Interpreteren van de beschikbare managementinformatie en noodzakelijke correcties (helpen) maken in de werkprocessen en lokale richtlijnen;

Draagt zorg voor het maandelijks invullen van het KPI-overzicht;

Functioneert als intermediair tussen interne vraag en extern aanbod op het gebied van behoefteanalyse, ontwerp en evaluatie;

Ondersteunt de uitvoering van de interne assessment strategie;

Projecten die vanuit de internationale Talent organisatie worden geïnitieerd lokaal realiseren;

Voor deze functie heb je nodig:

Afgeronde hbo-opleiding met uitgebreide kennis van leren, ontwikkelen, toetsing en competentieontwikkeling;

Kennis en ervaring ten aanzien van ervaringsgerichte ontwikkeling van volwassenen en kennis van hoe die ontwikkeling versterkt kan worden door blootstelling en educatie in het bijzonder;

Minimaal 3 - 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de (internationale) procesindustrie of een technische omgeving;

Je hebt uitgebreide ervaring opgedaan in verandertrajecten en projectmatig werken;

Uiteraard beheers jij de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en heb je uitstekende MS-office vaardigheden;

Belangrijkste competenties:

Analytisch en probleemoplossend, innovatief & creatief, flexibel, handel besluitvaardig, samenwerken, initiatief, conflictmanagement, werkprocessen bedenken en verbeteren, communiceren, ontwikkelingsgericht, impact & overtuigingskracht, advies expertise.

Wij bieden jou:

Een basissalaris aangevuld met een dertiende (vakantiegeld) en veertiende maanduitkering;

25 vakantiedagen en 11 ADV-dagen (o.b.v. een fulltime dienstverband);

Een team met leuke en behulpzame collega’s met veel gezelligheid;

Een team waarin hard wordt gewerkt en je jezelf kunt ontwikkelen;

Samenwerking met collega’s in diverse (internationale) teams;

Een indrukwekkend kantoor in Europoort-Rotterdam waarvoor eigen vervoer noodzakelijk is;

De mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.

