Licenses & Permitting Coordinator

Rol enfocado acoordinar todos los trabajos relacionados con la obtención de licencias de anuncios, licencias de construcción, licencias o avisos de remodelación, licencia o avisos de manifestaciones de construcción y demás permisos que sean necesarios para poder iniciar los trabajos en los sitios. Además deberá de coordinar el mantenimiento de los permisos que deben de mantener las estacionespara su operación Este puesto estara localizado en nuestras oficinas de Santa Fe, Ciudad de Mexico.

Job Description:

KEY OUTCOMES AND ACCOUNTABILITIES:

Revisión o “Due DiIligence” de todos los permisos actuales de las estaciones que se adquieran.

Elaboración de los programas y la obtención de los permisos faltantes para el buen funcionamiento de la estación de servicio.

Coordinación y obtención de los permisos para la ejecución de los trabajos de rebranding o de cambios en las estaciones de servicio de la red.

Actualización de los planos autorizados ante la ASEA.

Coordinación de los diferentes estudios que sean parte de la obtención de un permiso: vialidad, impactos ambientales, caracterizaciones de suelos, plan interno de protección civil, etc.

Entrega de las carpetas de permisos necesarios para el buen funcionamiento de las estaciones de servicio.

Actualización de los permisos según el tiempo determinado por la autoridad para su renovación.

Verificación de anti-corrupción y honorabilidad de las empresas que trabajan en los rubros de permisos y licencias, así como el proceder de los diferentes consultores que trabajan para la obtención de cualquiera de estos documentos.

Coordinación con las demás áreas de la empresa deberá de mantener una relación cordial con las autoridades a través de presentaciones y mantenimiento de la relación con la autoridad

ESSENTIAL REQUIREMENTS

Especialista en la Regulación aplicable al sector.

Conocimiento de los portales de las autoridades reguladoras.

Facilidad de trato con autoridades.

Proactividad

Organización

Trabajar bajo presión

