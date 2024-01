Line Technical Jumper (Hat Bakım Sorumlusu)

This role is not eligible for relocation

Hat Bakım Sorumlusu(Technical Jumper) Bütünlük ve Bakım Koordinatörüne bağlı olarak çalışacak ve asli görevi dolum holünde bakım faaliyetlerini yapmak olan mühendislik departmanı çalışanıdır.Dolum holündeki dolum hatlarında ve ilgili ekipmanlarında arızalardan veya duruşlardan operatör tarafından çözülemeyenlerine müdehale etmek asli görevidir. Operatörleri makinaların çalışma prensipleri ve olası hata kodları konusunda bilgilendirerek kısa süreli duruşların toplam verimliliği en aza indirgemesi beklenmektedir.Ayrıca mühendislik departmanını diğer faaliyetlerinde(bakım veya yatırım) ihtiyaç olması durumunda destek vermelidir.



Rolün Beklenen Anahtar Sonuçları/Sorumlulukları:

Üretim ekipmanlarının güvenilirliğinin sağlanması için sorumluluk üstlenmek

Ekipmanlardaki teknik zorlukları yerinde tespit etmek ve mümkünse hızlı çözüm üretmek

Teknik sorunları ortadan kaldırmak için gözlem yapmak

Ultimo’da ilgili bakımların takibinin yapılması ve girişlerinin yapılması

Kısa duruşları ve hız kayıplarını ortadan kaldırmak veya azaltmak

Dolum hatlarındaki süreçleri ve teknolojiyi optimize etmek. Sorumlu olduğu hatların ve ilgili ekipmanların OEE’lerinin artması için sürekli iyileştirm fırsatlarını kollamak.

Diğer Kestirimci ve planlı bakımlara dahil olmak.

Hatların yedek parça stoğunun takip edilmesini sağlamak

HITRA’ların yazılmasına destek sağlamak ve talimatları geliştirmek.

Gerektiği durumlarda diğer proje çalışmalarına destek sağlamak

Standartları ve işletme prosedürlerini oluşturmak

Malzeme ihtiyaçları için yöneticisi ile koordinasyon sağlamak

Bir veya daha fazla üretim hattı için sorumluluk almak ve hat operatörlerinin makinalar hakıkında yetkinliğini artırmak.

Talimatlarda belirtilen prosedürlere uymak

Çalışma alanındaki belirtilen denetimleri yapmak. Temizlik ve yağlama işlemlerini yaptırmak.

Bütünlük ve Bakım Koordinatörünün verdiği özel görevleri yerine getirmek

İç/dış eğitim ve bilgilendirmelere katılmak

İyileştirme potansiyellerini tespit etmek, iyileştirme projelerinin yönetimini ve katılımını sağlamak (Sürekli İyileştirme)

Onarımların ve bakımların takibi ve desteklenmesi

Süreç kontrolünü yapmak (kalite, güvenlik, verimlilik)

İlgili süreç verileri ve göstergelerini kaydetmek ve değerlendirmek

Verileri raporlarda veya panolarda belgelemek

Tehlike analizlerinin ve iş izin belgelerinin hazırlanması

Yasa gereksinimleri veya BP OMS kapsamında diğer sorumluluklar ayrı bir atama/atanma ile verilebilir (örneğin ilk yardımcı veya sel koruma görevlisi)

Tecrübe/Uzmanlık:

Bu rol için en az beş yıllık ilgili mesleki eğitim ve uygun mesleki deneyime sahip olmak gerekmektedir.

Elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon konularında eğitim veren teknik lise, ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak.

Yetkinlikler:

• Yüksek çalışma azmi ve motivasyon

• İyi organize edilmiş çalışma şekli

• Hızlı kavrama yeteneği

• Gelişmiş HSSE farkındalığı

• Müşteri ve performans odaklı düşünme ve hareket etme

• Hedefe yönelik çalışma tarzı

• MS Office programlarını kullanabilen

• Gemlik‘te ikamet etmesi tercih sebebidir.



