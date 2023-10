Loading Rack Operator

This role is not eligible for relocation

Production & Operations



Operations Group



Grade MResponsible for performing daily operational check of wells and/or facility. Prepares, maintains, and submits daily reports of applicable production volumes, gas or oil volume, well pressure, and/or volume of chemicals used.



Les responsabilités principales sont les suivantes :

Tâches Qualité et Environnement

Participe aux réunions HSSEQ.

Rédige, en collaboration avec l’Adjoint HSSEQ, les procédures qui lui incombent.

Signale, à l’Adjoint HSSEQ, toute modification, dans son domaine de compétence, pouvant avoir un impact sur le système qualité mis en place au dépôt.

Est son propre responsable qualité environnement : doit, par son comportement, favoriser l’atteinte des objectifs qualité environnement et améliorer la performance du dépôt et des sous-traitants en termes de qualité et environnement.

Gare Routière

Veille à la conformité des documents de chargement présentés par les transporteurs.

Utilise le système DPPACK pour valider les chargements des Véhicules.  Contrôle la bonne affectation des badges de chargement.

Contrôle et interdit toute surcharge d’un chargement (=> dépotage).

Effectue les actions nécessaires en cas de chargement non conforme

Transmet à sa hiérarchie tout incident, réclamation, insatisfaction, non-conformité... portée à sa connaissance par un chauffeur/livreur.

Suit les quotas et informe la Comptabilité et l’Enleveur en cas de dépassement des quotas.

Suit l’approvisionnement des différents imprimés (tickets volucompteur, listings des imprimantes...).

Effectue les opérations de fin de journée de contrôle des chargements suivant les consignes du dépôt et de la Comptabilité.

Assiste et informe tout nouveau chauffeur.

Effectue les opérations de prestations associées pour le compte des différents clients.

Renseigne le rapport journalier d’activités.  Renseigne les éléments nécessaires au KPI.

Pistes

Assure les opérations d’ouverture/fermeture du dépôt (mise en marche des pompes, ouverture des bacs aux livraisons)

Contrôle les chargements aux pistes et veille aux respects des procédures et installations par les conducteurs

Assiste et informe tout nouveau chauffeur.

Réalise les opérations de contrôles des conducteurs sous le poste de chargement.

Assure le petit entretien, la sécurité et la propreté des pistes de chargement.

Effectue les consignations/déconsignation sur le matériel des pistes.

Assiste les chauffeurs lors des dépotages d’éthanol et d’EMHV.

Effectue le réglage du taux d’injection d’EMHV sur ordre de l’Exploitation,

Transmet à sa hiérarchie tout incident, réclamation, insatisfaction, non-conformité... portée à sa connaissance par un conducteur.



