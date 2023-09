Lokrangierführer (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Grade L Responsible for performing daily operational check of wells and/or facility. Prepares, maintains, and submits daily reports of applicable production volumes, gas or oil volume, well pressure, and/or volume of chemicals used.

Production & Operations



Operations Group



Grade LResponsible for performing daily operational check of wells and/or facility. Prepares, maintains, and submits daily reports of applicable production volumes, gas or oil volume, well pressure, and/or volume of chemicals used.



Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Safety, Reliability, Performance:

Fahren (Überwachen & Steuern) von Logistikeinheiten innerhalb des zugewiesenen Einsatzbereiches unter Einhaltung vorgegebener Produktspezifikationen und Betriebsparameter

In- und Außerbetriebnahmen von Ver-/Entladeeinrichtungen und Produktsystemen auf Basis geltender Vorschriften in Abstimmung mit dem Vorgesetzen

Steuern und Kontrollieren der Verlade-/Entladeeinheit über Prozessleitsysteme inkl. Abstimmen von Aktivitäten mit dem jeweiligen Außendienst

Wahrnehmung der Pflichten eines Verladers/Befüller durch Berücksichtigung der diesbezüglichen Vorgaben durch die Betriebsleitung (nach RID und ADR)

Durchführen von Rangierfahrten (mit Lok, Lokotraks, Seilwinde etc.)

Bedienen und Prüfen von Triebfahrzeugen

Zug- und Wagendienst (z.B. Triebfahrzeuge und Wagen kuppeln / entkuppeln)

Weichen stellen, Signale geben, Kontrolle der Bahninfrastruktur, Bedienung der Stellwerkeinrichtungen

Störungsmanagement:

Eingreifen bei Abweichungen von Betriebsparametern bzw. Störungen auf Basis relevanter Vorschriften, incl. der Unterrichtung des jeweiligen Vorgesetzten

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Ausbildung zum Lokrangierführer

Mehrjährige Erfahrung im Eisenbahndienst, im Lokrangierdienst und in der Beförderung von Gefahrgut

Unterweisung zum Umgang mit Gefahrstoffen

Maskentauglichkeit G26.2

Erfahrung im Umgang mit Microsoft Office Produkten (Excel, Outlook)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



