Job summary

Der NWE Low Carbon Analyst ist für das Performance Reporting und die Bilanzierung von bio- und CO2-armen Kraftstoffen und Produkten in Deutschland verantwortlich. Er/Sie verfügt über tiefgreifendes Geschäftsverständnis mit Bio- und CO2-armen Produkten sowie der regulatorischen Gegebenheiten, welche sich aus den Richtlinien der EU ergeben. Der NWE Low Carbon Analyst ist Hauptansprechpartner für den Geschäftsbereich und stellt sicher, dass die operative und finanzielle Performance vollständig verstanden und erläutert wird. Der Rolleninhaber ist zudem dafür verantwortlich, dass externe und interne Standards für die Bilanzierung und Berichtserstattung der Biokraftstoff und Low Carbon Aktivitäten erfüllt werden.

Entity:

Finance



Job Family Group:

Finance Group



Job Summary:

Job Description:

Low Carbon Analyst (m/f/d) – in Vollzeit

am Standort Bochum

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Sicherstellung der finanziellen Integrität der Berichterstattung zu Bio- und CO2-armen Kraftstoffen in Deutschland und Luxemburg im Rahmen des Monats- und Quartalsabschlusses

Sicherstellung der Datengenauigkeit des internen Berichtswesens und MI-Reportings zu Bio- und CO2-armen Kraftstoffen für Deutschland

Verantwortlich für die Aggregation, Darstellung und Kommentierung der Kennzahlen zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie Abweichungsanalysen von Plan/-Ist Ergebnissen

Zentraler Ansprechpartner für den Geschäftsbereich, um den integrierten Mehrwert von Bioprodukten in Deutschland zu beleuchten, und wesentliche KPIs und Trends zu erarbeiten

Unterstützung der Geschäftsbereiche bei der Implementierung neuer bio- und CO2-armer Aktivitäten wie die Implementierung von Wasserstoff und Biogas sowie Sicherstellung der korrekten internen und externen Berichterstattung.

Vorantreiben der Kontroll- und Berichterstattungsstandards für Bio- und CO2-arme Kraftstoffe in Deutschland, einschließlich der Berichterstattung der immateriellen Vermögensgegenstände im Rahmen der geltenden EU-Richtlinien und Gesetzgebungen.

Standardisierung und Vereinfachung von Prozessen, um ein automatisiertes Managment Reporting zu ermöglichen

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Bachelorabschluss erforderlich, vorzugsweise in Finanzwesen, Betriebswirtschaft oder Rechnungslegung

Eigeninitiative und Fähigkeit zur Priorisierung und zum selbstständigen Arbeiten unter begrenzter Anleitung

Sicherer Umgang mit Zahlen und ausgeprägte analytische Fähigkeiten, betriebswirtschaftliche Kompetenz und Verständnis der geschäftlichen Treiber

Erfahrung in der Wertschöpfungskette für Kraftstoffe oder verwandten Geschäftsbereichen von Vorteil

Gute Kenntnisse von Warenwirtschaftssystemen und Warenströmen innerhalb Europas

Kenntnisse in SAP R3 (FI, BW und FBW)

Kenntnisse in der Finanzberichterstattung nach IFRS (und HBG) von Vorteil

Kenntnis der Prozesse in der Mineralölindustrie und von bp von Vorteil

Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Kenntnisse im Beziehungsmanagement, um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:

