Loyalty Advisor NL & AT

Customers & Products



Marketing Group



Grade ISupports the implementation of marketing, brand and comms programmes for the business. Supports the development, management and delivery of strategic programmes for the marketing team and adopts and adapts global brand offers, leveraging consumer & customer insights to drive innovation, defining country plans by brand and managing brand guidelines and policy.



Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden.

Als een belangrijke strategische pijler van de groeiagenda van bp zijn onze mobiliteits- en gemaksactiviteiten de etalage van ons merk voor zowel consumenten als bedrijven. Naarmate de wereld overgaat op koolstofarme brandstof, geloven we dat bp een sleutelrol zal blijven spelen voor consumenten wanneer ze onderweg zijn, of het nu gaat om brandstof, eten en drinken voor nu en later of elektrische mobiliteit. Ons bedrijf en merk verandert constant wat nodig is om het bedrijf toekomstbestendig te houden.

De klant staat centraal in de transitie van ons bedrijf en als marketingprofessionals willen we personen die een zinvolle rol kunnen spelen bij het vormgeven van ons aanbod en het tot leven brengen voor onze producten, zowel in als buiten de winkel. We zijn op zoek naar professionals die kunnen werken in een snelle en veranderende omgeving en van toegevoegde waarde kunnen zijn voor zowel de financiële levering op korte termijn als het merksucces op lange termijn.

Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Kom bij ons aan de slag en maak het verschil als:

Loyalty Advisor (Nederland en Oostenrijk)

Voor deze rol zijn we op zoek naar een klant- en commercieel gerichte, technische loyaliteits- en marketingprofessional die levert in een snelle en voortdurend veranderende retailbusiness. Een loyaliteitsexpert met diepgaande kennis en ervaring in alle aspecten van loyaliteitsprogrammabeheer, met speciale aandacht voor loyaliteitstechnologieën, platforminfrastructuur en innovatie.

Je rapporteert aan de Loyalty Lead en werkt samen met de CRM Advisor Nederland binnen het Loyalty Team. Deze rol zal de ontwikkeling van onze Loyalty platforms en Customer Engagement programma's stimuleren, door effectief onze leveranciers en partners te beheren, nauw samen te werken met interne teams zoals Opex en I&E en altijd de behoeften van de klant top of mind te hebben.



Wat ga je doen?

Beheerd het Loyalty technische platform en voert eventuele verbeteringen door. Bijvoorbeeld binnen CLM5 en Comarch in samenwerking met bp consultants

Ondersteuning van loyaliteitstechnologie en innovatie voor zowel de klant als partners

Beheerd de connectie met de klantenservice voor Loyalty klanten

Werkt nauw samen met centrale teams om best-practice, nieuwe loyaliteitsplatforms, processen, tools en innovatie op de markt te brengen

Ondersteunt bij het genereren en beheren van nieuwe loyaliteitspartners

Werkt nauw samen met I&E om de service- en systeemkwaliteit en stabiliteit te verbeteren, en met lokale OPEX en Ops om effectief te communiceren met onze partners en klanten

Implementeert lokale loyaliteitsprojecten en nationale campagnes, de bijbehorende briefing en het meten van succes

Ondersteunt bij het beheer van het ASP-budget voor Loyalty innovatieprojecten en andere uitgaven

Wie ben jij en wat breng jij mee?

HBO of universitair werk-en denkniveau

3+ jaar in een marketingrol of technische marketing- of IT-rol

Aantoonbare expertise in loyaliteits- en marketing, zowel vanuit technisch als zakelijk perspectief

Idealiter Europese ervaring in retailomgeving met een focus op Nederland en Oostenrijk

Uitstekende kwantitatieve en flexibele mindset

Aantoonbare financiële capaciteiten (budgetplanning, prestatiebeheer etc.)

Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal vloeiend (mondeling en schriftelijk). Je hebt een heel groot voordeel als je de Duits/Oostenrijkse taal ook beheerst

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mocht je problemen ervaren tijdens het sollicitatieproces en het aanmaken van een account via onze website, stuur dan je sollicitatie met CV naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem op onderstaand nummer.

Mart Grootenboer

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



