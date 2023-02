Maintenance Team Leader I

Job summary

Grade IResponsible for coordinating activities of a team to support the delivery of reliability and maintenance activities, whilst developing the team's technical and analytical capabilities to provide guidance on the best approach to ensure the safety, efficiency and reliability of operations.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Teamleider Maintenance Instrumentation



De Teamleider Maintenance Instrumentation is eindverantwoordelijk voor het op een veilige, efficiente en effectieve wijze uitvoeren van al het onderhoud binnen zijn aandachtsgebied, volgens het werkproces en conform plan (op tijd, binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen) door zowel eigen medewerkers als contractors.



Start bij ons als Teamleider Maintenance Instrumentation en maak een verschil door:

Een teamspeler te zijn die bereid is tot nauwe samenwerking met directe teamleden maar zeker ook betrokken afdelingen, contractors en leveranciers.

Op zoek te gaan naar verbeteringen om de efficientie te verhogen en kosten en doorlooptijden te reduceren.

In deze positie zal jij:

Leiding geven aan eigen medewerkers en contractors medewerkers en toe zien op de juiste werkwijze conform het werkproces;

Toezien op de veilige, efficiënte en effectieve uitvoering van het periodiek en correctief onderhoud conform plan (op tijd, binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen);

Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen;

Zorgdragen voor een volledige scope om de werkvoorbereiding te kunnen uitvoeren;

De kwaliteit van het onderhoud controleren;

Zorgdragen dat BPRR beleid wordt uitgedragen naar het team in lijn met het BP leadership framework;

Het proces rondom PDP’s en LAD assessments van de direct reports begeleiden en het leveren van een constructieve bijdrage in deze processen

De ontwikkeling van technische, professionele en gedragscompetenties en vaardigheden van medewerkers faciliteren

Je continue op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen het vakgebied, ten aanzien van technische ontwikkelingen en geldende normen:

Ondersteunen in area om te adviseren in voor traject over uit te voeren reparatie;

Gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het opleidingstraject van de technicians;

Eindverantwoordelijk zijn voor reparatie rapportage;

actief meedenken over mogelijke lange en korte termijndoelen voor de afdeling, met oog op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie;

met betrekking tot uitgevoerde reparaties en/of analyses zorg dragen voor het up-to-date houden van het Materials Management Maintenance Systeem (MMMS) ten aanzien van Files en Drawings;

zorgdragen voor het voorbereiden van de benodigde verklaringen en documentatie voor ingebruikname en de gebruiksfase;

Voor deze positie zoeken wij het volgende :

MBO niveau 4 diploma, HBO werk- en denkniveau;

In het bezit van een VCA-VOL ;

Aanvullende cursussen op het gebied van onderhoudstechnieken en -management;

Kennis van Instrumentation equipement;

Kennis van onderhoudsbeheerssystemen;

Kennis van planning & scheduling-technieken;

Kennis en vaardigheid met betrekking tot materiaal en techniek;

Bekend met het maintenance werkproces en projectmatig werken;

Kennis van relevante wet- en regelgeving, BP(RR) Standaards en Practices;

Kennis van uitvoeren van “Root Cause Failure Analysis”;

Minimaal 5 jaar technische ervaring binnen discipline werkveld in de (petro) chemische industrie;

Ervaring in technisch rol op het gebied van Instrumentation is een must;

Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Kennis van Duitse taal is een pre;

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Teamleider Maintenance Instrumentation



De Teamleider Maintenance Instrumentation is eindverantwoordelijk voor het op een veilige, efficiente en effectieve wijze uitvoeren van al het onderhoud binnen zijn aandachtsgebied, volgens het werkproces en conform plan (op tijd, binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen) door zowel eigen medewerkers als contractors.



Start bij ons als Teamleider Maintenance Instrumentation en maak een verschil door:

Een teamspeler te zijn die bereid is tot nauwe samenwerking met directe teamleden maar zeker ook betrokken afdelingen, contractors en leveranciers.

Op zoek te gaan naar verbeteringen om de efficientie te verhogen en kosten en doorlooptijden te reduceren.

In deze positie zal jij:

Leiding geven aan eigen medewerkers en contractors medewerkers en toe zien op de juiste werkwijze conform het werkproces;

Toezien op de veilige, efficiënte en effectieve uitvoering van het periodiek en correctief onderhoud conform plan (op tijd, binnen budget, voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen);

Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen;

Zorgdragen voor een volledige scope om de werkvoorbereiding te kunnen uitvoeren;

De kwaliteit van het onderhoud controleren;

Zorgdragen dat BPRR beleid wordt uitgedragen naar het team in lijn met het BP leadership framework;

Het proces rondom PDP’s en LAD assessments van de direct reports begeleiden en het leveren van een constructieve bijdrage in deze processen

De ontwikkeling van technische, professionele en gedragscompetenties en vaardigheden van medewerkers faciliteren

Je continue op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen het vakgebied, ten aanzien van technische ontwikkelingen en geldende normen:

Ondersteunen in area om te adviseren in voor traject over uit te voeren reparatie;

Gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het opleidingstraject van de technicians;

Eindverantwoordelijk zijn voor reparatie rapportage;

actief meedenken over mogelijke lange en korte termijndoelen voor de afdeling, met oog op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie;

met betrekking tot uitgevoerde reparaties en/of analyses zorg dragen voor het up-to-date houden van het Materials Management Maintenance Systeem (MMMS) ten aanzien van Files en Drawings;

zorgdragen voor het voorbereiden van de benodigde verklaringen en documentatie voor ingebruikname en de gebruiksfase;

Voor deze positie zoeken wij het volgende :