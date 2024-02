This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Operations Group



Job Summary:

Responsible for supporting and delivering the safe operation of processes and systems in line with high HSSE standards, whilst developing technical and analytical capabilities.



Job Description:

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken? Kom bij ons aan de slag en maak het verschil als:

Maintenance overhaul coördinator instrumentatie



De Maintenance overhaul coördinator is verantwoordelijk voor het op een veilige, efficiënte en effectieve wijze aansturen en ondersteunen van alle interne en externe revisie werkzaamheden binnen zijn aandachtsgebied, volgens het werkproces en procedures en conform plan (op tijd , binnen budget, voldoen aan de kwaliteitseisen).

Wat ga jij doen:



Binnen je vakdiscipline voor het interne- en externe overhaal proces verantwoordelijk zijn. Incl. het definiëren, uitvoeren en opleveren van reparatie scope en reparatie rapportage;

Je continue op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen zijn vakgebied, ten aanzien van technische ontwikkelingen en geldende normen;

Adviseren in het voor-traject over uit te voeren reparaties;

Ondersteuning bieden binnen je vakdiscipline voor het opleidingstraject van de technicians;

Communicatie voeren met de betreffende stakeholders over de interne- en externe overhaal;

Zorgdragen voor het managen van de overhaal processen, resources, kwaliteit van OEM-ers, nakomen van afspraken gemaakt door de stakeholders, het elimineren van obstakels die zich voordoen tijdens overhaalproces en het bewaken van budgetten;

Overzicht van uitstaande werkzaamheden extern behouden en rapporteren;

Actief meedenken over mogelijke lange en korte termijndoelen voor de afdeling, met oog op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie;

QAQC verantwoordelijk zijn voor de interne reparaties en inkomende goederen binnen je vakdiscipline;

Houdt mede toezicht voor het op een veilige en juiste manier gebruikmaken van de diverse machines in de shop;

Draagt bij met betrekking tot uitgevoerde reparaties en/of analyses zorg voor het up-to-date houden van het Materials Management Maintenance Systeem (MMMS) ten aanzien van Files en Drawings;

Voorbereiden van de benodigde verklaringen en documentatie voor ingebruikname en de gebruiksfase;

Wat breng jij mee:

MBO niveau 4 diploma;

In het bezit van een VCA-VOL ;

Aanvullende cursussen op het gebied van onderhoudstechnieken en -management;

Kennis van regelkleppen en afsluiters

instrumentation equipment

Kennis van onderhoudsbeheerssystemen;

Kennis van planning & scheduling-technieken;

Kennis en vaardigheid met betrekking tot materiaal en techniek;

Bekend met het maintenance werkproces en projectmatig werken;

Kennis van uitvoeren van “Root Cause Failure Analysis”;

Minimaal 5 jaar technische ervaring binnen discipline werkveld in de (petro) chemische industrie;

Ervaring in technisch rol op het gebied van de betreffende discipline is een must;

Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Kennis van Duitse taal is een pre;

Wat krijg jij er voor terug:

Uitstekend salaris

13e & 14e maand

Een dagdienst functie waarin flexibel werken in overleg mogelijk is

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Een positieve sfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Een veilige werksfeer & cultuur

Een inclusieve cultuur waar er wordt gezorgd voor elkaar en met elkaar werkt aan het doel

Stabiliteit & zekerheid onder andere door voldoende opleiding- en doorgroeimogelijkheden

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mocht je problemen ervaren tijdens het sollicitatieproces en het aanmaken van een account via onze website. Stuur dan je sollicitatie naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem even op onderstaand nummer.

Corporate recruiter

Mart Grootenboer

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



Travel Requirement



Relocation Assistance:



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:

Control of work, Cost-conscious decision-making, Maintenance general, Procedures and practices, Reliability general, Risk Management, Safety Leadership, Turnaround general



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.