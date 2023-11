Maintenance supervisor

This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Operations Group



Job Summary:

Grade JResponsible for supporting and delivering the safe operation of processes and systems in line with high HSSE standards, whilst developing technical and analytical capabilities.



Job Description:

Le/la Superviseur(e) Maintenance assiste le Facilities Engineer pour assurer des opérations fiables, sures et conformes sur le dépôt de Frontignan. Il/elle assure une partie de son back-up lors de ses absences. Il collabore avec le deuxième superviseur maintenance.

Il/elle gère au quotidien les interventions de maintenance sur le dépôt & la Jetty:

Planification et surpervision des maintenances programmées et inspections dans les différentes spécialités techniques (mécanique, électricité, instrumentation, tuyauterie, machines tournantes, etc.)

Interventions curatives pour prendre en charge les pannes et arrêts non prévus avec la possibilité d’etablir un premier diagnositique.

Gestion opérationnelle des sous-traitants

Interface quotidienne avec les superviseurs Exploitation et Gare Routière pour établir les priorités d’intervention et revoir les Demandes d’Intervention (DI) de la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)

Interface avec le service HSE&C pour la gestion des travaux et le respects des règles de sécurité par les sous-traitants

Assiste aux PdP quand nécessaire

Participe à la mise à jour des checklists, procédures et documents concernant la maintenance du dépôt

Suivi documentation technique du dépôt (plans elec, PID) pour MaJ chez fournisseur.

Valide les rapports d’intervention et les archive dans le système documentaire du dépôt

Réalise des visites terrains et vérifications de procédures (self-verifications).

Interacte avec plusieurs contracteurs travaillant pour le compte de GDH (sous traitant)

Gere les opération de maintenance de la Jetty.

Participe aux revues de contrats

La/Le Superviseur Maintenance fait partie de l’équipe de gestion de crise du dépôt et suit les formations correspondantes.

Ses principales responasbilités sont :

Responsable du bon déroulement des opérations d’inspection et de maintenance préventives et correctives sur le dépôt mais également sur la Jetty

Gère les équipes de sous-traitants intervenant pour la Maintenance

S’assure du respect des procédures en place

Réceptionne les interventions sur le terrain et valide les bons d’intervention et attachement associés

Intervient dans la GMAO pour la programmation des interventions, la création et la validation des DIs, la génération d’Ordres de Travail (OT), la clôture d’OT et la validation des interventions

Participe au réunions de revue des DI pour validation et transformation en OT

Participe à l’elaboration du planning de maintenance ainsi que la preparation des travaux (MAD, Consignation, habilitation EE etc…)

Participe aux demandes de prix et approvisionnement du materiel + gestion magasin

Assiste le facility Engineer dans divers taches

Prepare les eMOC selon la procedure en vigueur.

Est force de proposition pour améliorer le fonctionnement du service Maintenance



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:

Agility core practices, Agility core practices, Asset health monitoring, Asset Life Cycle Management, Asset Management, Business Acumen, Cost-conscious decision-making, Cost Leadership, Cost Performance Management, Decision Making, Defect Elimination, Digital fluency, Equipment criticality assessment, Equipment strategies, Facilitation, Influencing, Maintenance, history and coding, Maintenance fundamentals, OMS and bp requirements, Plant economics, Presenting, Problem Solving, Process Safety Management, Reliability Fundamentals, Reliability in Design {+ 8 more}



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.