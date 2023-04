Job summary

Grade JResponsible for assisting the team accountable for delivering a range of business activities, developing technical knowledge in order to help enhance efficiency, consistency and deliver effective solutions while full compliance with all relevant standards and agreements.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij samen met ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Voor onze Refinery Manager zijn wij op zoek naar een

Management Assistant (1 fte)

Als Management Assistant ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de refinery manager. Je zorgt dat je ze altijd net een stap voor bent en hebt goed overzicht over de agenda’s. Doordat je snel aanvoelt wat nodig is kan je goed bepalen wat de prioriteiten zijn en als spin in het web weet je alles uitstekend te organiseren. Uiteraard faciliteer jij de management meetings, bereid je presentaties voor (in samenwerking met diverse afdelingen) en kom je met verbetervoorstellen.





Wat zijn je belangrijkste taken:

• Faciliteren van management meetings; voorbereiding van vergaderingen, opvolgen van planning, afspraken en acties;

• Complex agendabeheer: je beheert, organiseert en bewaakt agenda’s;

• Organiseren van (online) interne evenementen (inclusief het verzorgen van de locaties);

• Redigeren, opstellen of voorbereiden van e-mails en documenten;

• Verzorgen van reizen, boeken van hotels, plaatsen van reserveringen bij restaurants;

• Beheren/uitvoeren van het facturatieproces en debiteurenbewaking;

• Onboarding en IT verzoeken verzorgen zoals aanvragen benodigdheden voor nieuwe managementleden (IT hardware en software etc), en overige IT aanvragen.





Voor deze positie heb je nodig:

• HBO werk- en denk niveau, minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding (schoevers, directie-secretaresse, eventorganisatie, communicatie);

• Meerdere jaren ervaring als Executive Assistant of Management Assistant in een internationale corporate organisatie;

• Een flexibele agile manier van werken inclusief de inzet van de daarbij behorende tools zie je als kans en pak je voortvarend op;

• Uiteraard beheers jij uitstekend de Nederlandse en Engelse Taal;

• Microsoft Office computer skills (PowerPoint, Excel, Word & Outlook);

• Belangrijke competenties; sterke communicatieve vaardigheden, initiatief & proactief, analytisch vermogen, samenwerken, integer en hands-on.





Wij bieden jou:

• Een basissalaris aangevuld met een dertiende (vakantiegeld) en veertiende maanduitkering;

• 25 vakantiedagen en 11 ADV-dagen (o.b.v. een fulltime dienstverband);

• Een zelfstandige baan in een veranderende organisatie;

• Een baan met veel interactie zowel binnen als buiten de organisatie, flinke workload en hard werken;

• Samenwerking met een diversiteit aan collega’s in internationale en lokale teams; Confidential

• Een indrukwekkend kantoor in Europoort-Rotterdam waarvoor eigen vervoer noodzakelijk is;

• Werkdagen; de werkdagen zijn in overleg en er is een mogelijkheid om een deel van de tijd vanuit huis te werken (minimaal 80% kantoor, dinsdag is in ieder geval een kantoordag)



Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij samen met ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Voor onze Refinery Manager zijn wij op zoek naar een



Management Assistant (1 fte)



Als Management Assistant ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de refinery manager. Je zorgt dat je ze altijd net een stap voor bent en hebt goed overzicht over de agenda’s. Doordat je snel aanvoelt wat nodig is kan je goed bepalen wat de prioriteiten zijn en als spin in het web weet je alles uitstekend te organiseren. Uiteraard faciliteer jij de management meetings, bereid je presentaties voor (in samenwerking met diverse afdelingen) en kom je met verbetervoorstellen.





Wat zijn je belangrijkste taken:

• Faciliteren van management meetings; voorbereiding van vergaderingen, opvolgen van planning, afspraken en acties;

• Complex agendabeheer: je beheert, organiseert en bewaakt agenda’s;

• Organiseren van (online) interne evenementen (inclusief het verzorgen van de locaties);

• Redigeren, opstellen of voorbereiden van e-mails en documenten;

• Verzorgen van reizen, boeken van hotels, plaatsen van reserveringen bij restaurants;

• Beheren/uitvoeren van het facturatieproces en debiteurenbewaking;

• Onboarding en IT verzoeken verzorgen zoals aanvragen benodigdheden voor nieuwe managementleden (IT hardware en software etc), en overige IT aanvragen.





Voor deze positie heb je nodig:

• HBO werk- en denk niveau, minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding (schoevers, directie-secretaresse, eventorganisatie, communicatie);

• Meerdere jaren ervaring als Executive Assistant of Management Assistant in een internationale corporate organisatie;

• Een flexibele agile manier van werken inclusief de inzet van de daarbij behorende tools zie je als kans en pak je voortvarend op;

• Uiteraard beheers jij uitstekend de Nederlandse en Engelse Taal;

• Microsoft Office computer skills (PowerPoint, Excel, Word & Outlook);

• Belangrijke competenties; sterke communicatieve vaardigheden, initiatief & proactief, analytisch vermogen, samenwerken, integer en hands-on.





Wij bieden jou:

• Een basissalaris aangevuld met een dertiende (vakantiegeld) en veertiende maanduitkering;

• 25 vakantiedagen en 11 ADV-dagen (o.b.v. een fulltime dienstverband);

• Een zelfstandige baan in een veranderende organisatie;

• Een baan met veel interactie zowel binnen als buiten de organisatie, flinke workload en hard werken;

• Samenwerking met een diversiteit aan collega’s in internationale en lokale teams; Confidential

• Een indrukwekkend kantoor in Europoort-Rotterdam waarvoor eigen vervoer noodzakelijk is;

• Werkdagen; de werkdagen zijn in overleg en er is een mogelijkheid om een deel van de tijd vanuit huis te werken (minimaal 80% kantoor, dinsdag is in ieder geval een kantoordag)