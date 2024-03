This role is not eligible for relocation

Bp is een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. We zijn altijd op zoek naar verbeteringen en investeren in onze veiligheid, mensen, processen, organisatie en middelen. Wil jij, net als bp, in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Dat kan, want wij zijn opzoek naar een:

Mechanical Engineer Pressure Systems & Integrity

Als Mechanical Engineer Pressure systems & Integrity ben jij bij bp verantwoordelijk voor het leveren van engineering support aan de raffinaderij inlcusief onderhoud, inspectie, projecten en turnarounds. Het is belangrijk dat je hierin een goede samenwerking hebt met de andere disciplines en aannamers om problemen syemtematisch op te lossen. Verder ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van capacititeiten van het team om geïntegreerde pragmatische oplossingen toe te pasen die gericht zijn op risciscobeheer en operationale efficiëntie, defectoplosing en standaardisatie.

Wat ga je doen?

Het bieden van statische werktuigbouwkundige ondersteuning om een veilige werking en maximale efficiëntie te garanderen.

Uitvoeren en controleren van engineering berekeningen, specificaties, constructie, inbedrijfstelling en opstart, samen met lopende werkzaamheden.

Het toepassen van gedegen kennis en vaardigheden om toegewezen technische problemen op te lossen en het bevorderen van interactie met andere teams en disciplines om veilige en concurrerende oplossingen voor problemen te vinden.

Optreden als coördinator of beoordelaar voor wijzigingen in de statische werktuigbouwkunde en ervoor zorgen dat de juiste codes en praktijken worden nageleefd.

Het uitvoeren van berekeningen om de technische integriteit van drukapparatuur gedurende de geplande levensduur te waarborgen.

Het uitvoeren van berekeningen van flensverbindingen volgens EN1591 en controleren, begeleiden en controleren van EN1591 berekeningen door derden.

Verificatie van steigerberekeningen in relatie tot de krachten die op of op apparatuur worden uitgeoefend.

Wie ben jij en wat breng je mee?

Universiteit (MSc.) of HBO (BSc.) diploma werktuigbouwkunde of gelijkwaardig

VCA – VOL

Wet- en regelgeving op gebied van inspectie drukapparatuur zoals PED, warenwetbesluit drukapparatuur en Praktijk Regels voor Drukapparatuur

Niet destructief Inspectie technieken (NDO)

Materialenkennis

Normen, codes en op het gebied van ontwerp van drukapparatuur o.a. EN en RToD

Gedegen kennis van Microsoft Excel voor het maken, interpreteren en bijwerken van de bestaande rekentools in Excel

Sterke persoonlijkheid en overtuigingskracht om effectief in en tussen de multifunctionelere teams te werken en te communiceren met alle stakeholders.

Conceptueel denkvermogen en zelfstandige manier van werken

Nederlandse taal heeft de absolute voorkeur, maar is niet essentieel, maar het is een vereiste om het te leren als je eenmaal bent aangenomen.

Wat krijg jij er voor terug?

Uitstekend salaris

13e & 14e maand

Aandelen plan

25 + 11 vakantiedagen

Interessante pensioenregeling

Korting op benzine

Bijdrage ziektekosten

Een dagdienst functie waarin flexibel werken in overleg mogelijk is

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Werken in een team vol vakspecialisten

Een positieve sfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Een veilige werksfeer & cultuur

Stabiliteit & zekerheid

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mocht je problemen ervaren tijdens het sollicitatieproces en het aanmaken van een account via onze website. Stuur dan je sollicitatie naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem even op onderstaand nummer.

Mart Grootenboer

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



