Mekanik Bakım Uzmanı (Mechanical Maintenance Specialist)

Job summary

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Engineering Group



Job Description:

Mekanik Bakım Uzmanı, Gemlik tesisinde bulunan ekipmanların periyodik, kestirimci ve arızi bakımlarının mekanik olarak yapılmasını sağlayacaktır ve yeni yatırım çalışmalarına destek verecektir.

Görevin ana sorumlulukları:

Gemlik tesisinin tüm alanlarındaki tüm bakım ve proje faaliyetlerini yasal yükümlülükler, şirket HSSE politika ve standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Arızaları analiz etmek, çözüm yolunu belirlemek ve takibini yaparak ekipmanın/sistemin çalışır hale gelmesini sağlamak. Bu aşamada hat bakım sorumluları ve diğer mühendislik çalışanlarıyla koordineli bir şekilde çalışmak.

Bakım programındaki (Ultimo) iş emirlerini takip etmek, uygun çalışmayı yaparak / yaptırarak iş emrini bakım programı üzerinden tamamlamak.

Tesis envanterindeki ekipmanların periyodik bakımlarını en üst kalitede yapmak ve oluşabilecek arızaların kök nedenlerini yok ederek tekrarını engellemek.

Planlanan bakımlar doğrultusunda standart çalışma prosedürlerine, iş talimatlarına uygun çalışmak ve bakım hedefinin tutturulması için gereklilikleri yerine getirmek.

Dışarıdan hizmet alınan bakım/proje faaliyetlerinde çalışmaları takip etmek, çalışma yapan firmayı yönetmek.

Ekipte bulunan diğer arkadaşlarına destek olmak ve olası arızaların önüne geçmek için aksiyon almak/aldırmak.

Operayon, Kalite, Sürekli İyileştirme, Ham Madde, HSSE departmanları ile koordineli çalışmak.

Yapılan çalışmaları raporlamak ve herhangi emniyet riskini ivedi olarak gidermek/bildirmek.

Verimliliği, Emniyeti, Kaliteyi artırıcı değişimler için gözlem yapmak. Bu konularda raporlama yapmak.

Operatörlere otonom bakım konusunda eğitim vermek ve onları temizlik, denetim ve yağlama konularında cesaretlendirmek.

Yedek parça listesini takip etmek ve ihtiyaç duyulacak yedek parçalar için amiriyle iletişime geçip tedarik sürecini başlatmak.

Atölyelerin ve depoların temizliğinden ve düzeninden sorumlu olmak.

Amirinin görevlendirmesi ile Castrol adına gerektiğinde dış görevlere katılmak.

Tek Takım ruhunu benimsemek ve güçlendirmek

Eğitim ve Deneyim:

Meslek Lisesi, Önlisans ve Lisans Programlarının ilgili bölümlerinden mezun olması veya ilgili MYK (Mesleki yeterlilik kurumu) sertifikasına sahip olması zorunludur.

Tercihen benzer bir iş kolunda en az 5 yıl çalışmış olması gerekir.

Bilgi/Yetenek/Yetkinlikler:

İletişim yönü güçlü olması beklenir.

Öğrenmeye istekli, kendini geliştirmeye açık olmalıdır.

Analitik düşünce becerisine sahip olmalıdır.

Ekip çalışmasına yatkın olması beklenir.

Problem çözme becerisi ve/veya koordinasyon becerisi iyi seviyede olması beklenir.

Proses emniyet kurallarını iyi derecede biliyor olması beklenir.

Görev bazlı riskler hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Kimyasallarla çalışma hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Basınçlı boru hatları ve basınçlı kaplar hakkında tecrübe sahibi olması beklenir.

Ölçme, kontrol ve enstruman konularında bilgi sahibi olması beklenir.

El aletlerinin kullanımı konusunda tecrübeli olmalıdır.

Pnömatik ve hidrolik sistemler hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.

Elektrik motorları, pnömatik ve elektrik tahrikli vanalar, dişli pompalar, santrifüj pompalar ve diyaframlı pompalar hakkında tecrübe sahibi olması beklenir.

Asansörler, rulo konveyörler ve band konveyörler gibi hareketli ekipmanların bakımında tecrübe sahibi olması beklenir.

Endüstriyel robotların bakımında bilgi ve tecrübe sahibi olması beklenir.

Diğer mekanik aksamlara ve çalışma prensiplerine hakim olması beklenir.

Microsoft Office uygulamalarını kullanabilmelidir.

Teknik resim okuyabilmesi beklenir.



