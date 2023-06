Meridium RBI Analyst

Job summary

De RBI Analyst Is verantwoordelijk voor ontwikkelen en beheren van de Risk Based Inspectie methodiek. Dit in nauw contact met de andere interne stakeholders zoals maintenance, optimization en operations. De ontwikkelde strategie, verwerkt in plannen, wordt onder zijn verantwoordelijkheid uitgerold in de richting van de uitvoerende inspectieteams. De doelstellingen van deze functie zijn:Het versterken van het Intergity (inspectie) team. Zorgen voor Kennis, vertrouwen, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen binnen het teamSturen, coachen en begeleiden van (Sr.) inspecteurs op RBI technisch gebied waar bij geïdentificeerde schade mechanismen op basis van proces condities de basis vormen voor de inspectieplannen.Het begeleiden/ organiseren van periodieke “Damage mechanism reviews” om zo de PRDCA cyclus van inspectie integriteit te waarborgen..Universiteit (MSc.) of HBO (BSc.) diploma werktuigbouw, Proces technologie materiaalkunde, metaalkunde of gelijkwaardigAPI 580 Risk Based InspectionAPI 571 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining IndustryErvaring als gecertificeerde IKT3 Inspecteur of gelijkwaardig is een uitdrukkelijke préKennis op het gebied van corrosie, metaalkunde en Proces engineeringRoot Cause Failure Analyse techniekenNACE Refinery Corrosion Control in the Refining IndustryAPI 571 Damage Mechanisms Refining IndustryRaffinaderij proceskennisKennis van relevante wet- en regelgevingKennis van RBI-methodiekenKennis m.b.t. de toepasbaarheid van inspectie- en NDO techniekenKennis m.b.t. degradatiemechanismen specifiek rekening houdend met gebruiksomstandigheden van proces equipement Minimaal 5 jaar ervaring in een engineering functie binnen een technische omgeving zoals een engineering bureau of petrochemische industrie.Kennis van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Engineering Group



Job Summary:

Job Description:

Job Description:



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:



Skills:



