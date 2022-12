Job summary

Grade KResponsible for assisting in the performance of maintenance work associated with the production or refining of oil and gas.

Wij zijn een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

NDO Planner

De NDO-Planner is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en scheduling van NDO-werkzaamheden volgens BP-werkproces, werkprocedures en in overeenstemming met de relevante overheidsvoorschriften. Hij/Zij zorgt ervoor dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoende kwaliteit opleveren, binnen budget en volgens de planning blijven. De NDO Planner zal rechtstreeks samenwerken met andere NDO-Coördinator en aannemers deze werkzaamheden mede coördineren.

Start bij ons als NDO Planner en maak een verschil door:

Dutch translation. Voorbereiding van NDO-werkzaamheden

Verzamel de juiste gegevens ten behoeve van de werkvoorbereiding Scope- en kostenbudgettering bewaken QA/QC bewaken Identificeer risico's tijdens de uitvoering, escaleer wanneer nodig

Maak gedetailleerde werkpakketten en werkbeschrijvingen

Resources en materialen bestellen

Coördineren met de interne contacten en de scopegegevens verspreiden naar de betrokken afdelingen en aannemers

Toezicht houden op de werkvoorbereiding door externe contractanten die zijn ingehuurd

Zelf oplossend vermogen om technische vragen van aannemers en BP-collega's op te lossen

Contacten leggen met externe aannemers/leveranciers met betrekking tot uitvoering en/of levering.

Zorg voor adequate voortgangsrapportage tijdens de implementatie.

Goede kennis van power BI dashboard

Organiseer geleerde sessies op regelmatige tijdstippen, werk tekeningen bij, standaard takenlijsten enz.

Te voldoen binnen jouw team aan alle HSSE&Q- en overheidseisen;

Voor deze positie zoeken wij het volgende :