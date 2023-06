NDO coordinator

This role is not eligible for relocation

Responsible for supporting the delivery of safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing technical and analytical capabilities.

Production & Operations



Operations Group



Responsible for supporting the delivery of safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing technical and analytical capabilities.



Wij zijn een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

De NDO-coördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van NDO-werkzaamheden volgens BP-werkproces, werkprocedures en in overeenstemming met de relevante overheidsvoorschriften. Hij/Zij zorgt ervoor dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoende kwaliteit opleveren, binnen budget en volgens de planning blijven. De NDO-coördinator zal rechtstreeks samenwerken met andere NDO-planners en aannemers deze werkzaamheden coördineren.

Start bij ons als NDO Coördinator:

- Is het centrale punt voor het beheer en de coördinatie van NDT-middelen op locatie;

- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het NDO-Jaarplan;

- Het NDO-Jaarplan uitvoeren binnen het overeengekomen schema en de overeengekomen kosten;

- Toezicht houden op aannemers zodat het juiste werkproces wordt gevolgd;

- Verantwoordelijk voor het opstellen, voorbereiden, plannen en uitvoeren van NDO-Jaarplan;

- Daag de voortgang, offertes en werkbeschrijvingen van aannemers uit;

- Zorgen voor een soepele communicatie tussen het NDO-team en andere belanghebbenden;

- Bewaken van de voortgang, kosten en key performance indicators van het NDO-jaarplanprogramma met de ondersteuning van plannings- en cost engineers en het Maintenance supportteam;

- Identificeer mogelijke kansen, risico's en onzekerheden in de uitvoering en escaleer tijdig wanneer dat nodig is;

- Leidinggeven aan continue verbeteringsinspanningen binnen het team;

- Volgt HSSE-richtlijnen on site & inventariseert en mitigeert risico’s;

- De relatie te beheren met de Engineering contractor, leveranciers en aannemers binnen het gestelde uitvoeringsplan;

- Alle relaties te beheren en te coördineren binnen de relevante asset;

- Te voldoen binnen jouw team aan alle HSSE&Q- en overheidseisen;



No travel is expected with this role



This role is not eligible for relocation



This position is not available for remote working



