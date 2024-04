Operational Performance & Stock Tracking Specialist (Operasyonel Performans ve Stok Takip Uzmanı)

This role is not eligible for relocation

Görev Özeti:

Gemlik tesisinde plan dahilinde üretilen/üretilemeyen ürünlerin günlük olarak takibinin yapılması ve neden ve sonuçları ile birlikte raporlanması,

Gemlik Tesisinde üretilen ürünler ile ilgili tüm süreçlerdeki tüketim ve bitmiş ürün miktarlarının kontrolünün yapılması, Lojistik ekibi ile emirlerin uygun bir şekilde kapatılması

Ay ortası ve ay sonu kapanışlarını yapıp, hammadde ve yarı mamülde tüketim takibinin yapılması, aylık ve yıl sonu sayımlarını organize ve liderlik etmek

Görevin ana sorumlulukları:

Günlük dolan ürünlerin SAP, dolum emri ile kontrolünü ve volume olarak raporlanmasını sağlar.

Günlük dolan ürünlerin dolum order’larının sevkiyat okutmasından sonra konfirmasyon ve Teco yapılmasını sağlar.Order’larda eksik düşüm, multiple batch ve dolum aşamasında slop alınmış ise bunların kayıtlarını manuel olarak kaydeder ve orderleri Teco yapmak suretiyle kapatılmasını sağlar.

FSA tablosu üzerinden günlük bazda takip sağlamak ve nedenleri ile birlikte raporlamak.

Dolum ve üretim performans panolarının aylık olarak güncellenmesini sağlar.

Operasyon müdürlüğüne ait tüm gerekli raporları hazırlamak ve departmanlar ile paylaşmak

Aylık, 3 Aylık ve Yıllık EPDK raporlarının, üretime ait kısmını raporlar.

Kapasite raporu çalışmalarına dahil olmak ve gerekli üretim bilgilierini sağlamak.

Slop ve hurdaya ayrılan yarımamullerin sisteme kaydedilmesini sağlar.(309 ve 531 type ile), COGI ekranını düzenli olarak kontrol eder.

Üretim sonunda fazla/eksik veren ürünler için harmanlama order’larında gerekli düzeltmeleri yapar.Üretim sorumlularını bilgilendirir.

Periyodik aylık sayımlarını Operayon Müdürü ile organize eder, Yarı Mamül ve Hammadde dökme ürünlerinin sonuçlarını raporlar.

Sayım sonuçlarına göre oluşan SN/SF girişlerini SAP üzerinde sayım fişleri ile yapar.

Ay sonlarında gerçekleşen üretim ve dolumları SAP sisteminde tanker yükleme ,gerçek hat ve tank numaralarına göre gerçek adet-kg-lt bazında Finans tarafına bildirir.

Yapılan reworklerin sistemsel kayıtlarının doğruluğunu takip eder.

Hurda veya slop yapılacak hammadde,yarımamul,mamul varsa (üretim kaynaklı) tutanaklarını hazırlayıp gerekli onaylar alındıktan sonra stok düşümünü sağlar.

FILD depo (ara depo) takibini lojistik birimindeki sorumlular ile birlikte yapar.

Operasyon Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan malzemelerin SRM sistemi üzerinden siparişinin verilmesini sağlar ve takibini yapar.

Üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

Analitik Düşünme Kabiliyeti

Planlı Çalışma

Takımlar arası iletişim becerisi

SAP, Excell vb. Kullanım yetkinliği



