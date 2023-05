Operations Engineer

Job summary

Grade IResponsible for supporting the delivery of safe, optimal and environmentally sound operations, using basic technical and analytical capabilities to improve operational performance.

Le/la Ingénieur(e) Exploitation assiste le Superintendant Exploitation pour assurer des opérations fiables, sures et conformes sur le dépôt de Frontignan. Il/elle est son back-up lors de ses absences.

Il/elle aide au bon déroulement des opérations de réception des navires et transferts entre bacs, en veillant en particulier à la sécurité des opérations, l’application des procédures existantes et le respect de la règlementation :

gestion des opérations de déchargement de navires et transferts entre bacs (planification, préparation, procédures, etc.),

gestion du contrat de service pour l’exploitation de l’appontement portuaire (Jetty),

interface avec les services B2B et Supply, ainsi que les intervenants impliqués dans les opérations maritimes (prestataire en charge de l’exploitation de l’appontement, agents maritimes, services portuaires, etc.),

suit les indicateurs de performance/KPIs du service Exploitation,

s’assure que les checklists, procédures et documents opérationnels liés à l’exploitation du dépôt sont tenus à jour,

travaille en lien étroit avec les autres services (HSE, ingénierie, projets, maintenance, administratif/douanes) pour tous les sujets transverses impliquant les Opérations,

gère les analyses qualité produits (commandes, archivage, suivi du contrat avec le laboratoire prestataire, …),

démontre son leadership sécurité en réalisant des visites terrains et vérifications de procédures (self-verifications).

L’ingénieur Exploitation est le point focal pour l’animation et le fonctionnement du Système de Management Intégré (SMI ou LOMS) du dépôt.

Après une période de formation spécifique, l’Ingénieur Exploitation participe aux astreintes encadrement du site (N2). Elle/Il fait également partie de l’équipe de gestion de crise du dépôt.

