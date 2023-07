This role is not eligible for relocation

Grade M Responsible for performing daily operational check of wells and/or facility. Prepares, maintains, and submits daily reports of applicable production volumes, gas or oil volume, well pressure, and/or volume of chemicals used.

Effectuer toutes les opérations d’exploitation ou administratives, en application des procédures existantes, et selon les directives du Superviseur Exploitation, du Responsable Exploitation, du Responsable Opérations ou du Chef de Dépôt, pour assurer les mouvements de produits et les opérations administratives.

Au sein d’une équipe de 9 opérateurs, l’Opérateur Exploitation est affecté chaque semaine à différentes tâches regroupées sous les appellations suivantes : Opérations, Salle de Contrôle, Fabrication, Consignations, Bateau et Renfort Bateau. Néanmoins chaque tâche est interchangeable et peut être affectée à n’importe lequel des opérateurs suivant les besoins du service. Vous êtes également en charge de :

Garantir la bonne gestion des produits stockés, en quantité et qualité, maîtriser les flux entrées/sorties des produits et garantir la qualité des services du dépôt.

Assurer la sécurité des opérations courantes (réception, exploitation, transfert, contrôle, travaux) en appliquant et en faisant appliquer les règles de sécurité.

Veiller au maintien en bon état des équipements.

Assurer, à l’aide du Superviseur Exploitation, la mise à jour des procédures.

Sur la santé en milieu du travail :

Il est classé en « Opérateur exploitation » dans le document Unique

Doit être reconnu apte à la conduite d’un chariot élévateur

Est amené à travailler régulièrement en hauteur, en espace confiné et isolé Sur le standard bp Control Of Work

Assure sous l’autorité du responsable Exploitation les consignations pour lesquels le détenteur du poste a été reconnu apte. Le poste d’Opérateur Exploitation est classé comme critique pour la sécurité des opérations (S&OR safety critical role). Ce poste requiert un niveau minimum sur certaines compétences critiques définies par BP et détaillées ci-dessous :

Tâches Sécurité Qualité et Environnement :

Participe aux réunions HSSEQ et à toute initiative HSSEQ

Rédige, en collaboration avec le responsable HSSEQ, les documents qui lui incombent.

Signale, au responsable HSSEQ, toute modification, dans son domaine de compétence, pouvant avoir un impact sur le système qualité mis en place au dépôt.

Est son propre responsable HSSEQ : doit, par son comportement, favoriser l’atteinte des objectifs HSSEQ et améliorer la performance du dépôt et des sous-traitants en termes de HSSEQ

Maîtrise le fonctionnement et la mise en œuvre des installations incendies, participe aux exercices périodiques de sécurité.

Rédige les demandes d’intervention au besoin dans la GMAO.

Capable d’évaluer les dangers, de gérer les risques et d’appliquer les principes de manière cohérente. Avec des instructions, identifier les opportunités de contrôle des risques. Peut démontrer sa capacité à travailler en réseau, et à demander de l’aide en ce qui concerne les techniques de gestion des risques et des dangers.

Comprend les comportements clés pour une excellence HSSE. Démontre une application cohérente des bons comportements. Cherche activement de l’aide au besoin.

Conscient que les incidents doivent être signalés, enquêtés et analysés. Sous supervision, participe aux enquêtes et à l’application des recommandations et des actions correctives.

Participe aux processus de communication HSSE et est en mesure d’avoir un impact personnel. Peut appliquer efficacement les principes du programme de communication HSSE. Identifie les messages clés HSSE qui doivent être communiqués. Peut traduire « les leçons tirées de l’expérience » en applications concrètes locales.

Possède une large connaissance du management du changement local. Peut l’appliquer de façon systématique sous supervision. Est capable d’identifier un besoin d’aide dans la gestion du changement, le cas échéant.

Comprend ses responsabilités personnelles et les réponses organisationnelles à une situation d’urgence. Participe à la formation et aux exercices d’intervention en cas d’incident. « Salle de Contrôle »

Gérer les alarmes supervision,

Gérer les transferts sous les directives du Superviseur Exploitation,

Gérer les déchargements bateau selon les procédures existantes

Coloriser les tronçons,

S’assurer que les informations présentes sur la supervision sont cohérentes (produit en bac…)

Remplir la main courante concernant les informations HSSE, les modifications apportées sur le site, les informations opérationnelles…

Gérer les documents de consignation et déconsignation (en lien avec Opérateurs Opérations et Consignations)

Mettre à jour les documents opérationnels (procédures, modes opératoires, formulaires…)

Mettre à jour tableau « Statuts des bacs »

Rendre de compte de l’activité en fin de journée au Superviseur Exploitation

Opérations :

Effectue les tâches nécessaires à la bonne activité du dépôt selon les consignes données par le Superviseur Exploitation,

Assure les recensements des bacs (produits blancs, additifs, colorants) afin d’établir les quantités reçues, stockées ou expédiées suivant les règles de métrologie BP : mesure hauteur, température, densité, fond d’eau...

Effectue les purges des pieds d’eau des bacs, toit flottant, cuvette de rétention, opérations de transferts bac à bac... suivant les consignes du Superviseur Exploitation.

Assure les réceptions par route (additifs, colorants, et contaminats).

Effectue les prélèvements nécessaires aux analyses des produits,

Effectue les analyses pour déterminer la conformité « produits »,

Réalise l’ensemble des contrôles périodiques selon un planning préétabli.

Formalise les contrôles effectués sur les supports appropriés

Communique les résultats de ces contrôles au Superviseur Exploitation pour enregistrement. « Bateau et Renfort Bateau »

Assurent toute réception de navire sur le terrain, en lien avec l’Opérateur Salle de Contrôle (contrôle qualité produit, ouverture/fermeture des bacs...)

Assurent une astreinte hebdomadaire « Consignations »

Détermine les étapes nécessaires à la mise à disposition des équipements avant travaux.

S’assure de la réalisation de toutes les consignations multi fluide et multi énergie nécessaires, exception faite des consignations électriques

Supervise les vidanges, dégazages, rinçages des installations,

Assiste les entreprises Sous-Traitantes lors des travaux si nécessaire, « Fabrication »

Est en charge des fabrications de bacs, des travaux, des prélèvements et analyses en WE

Assure une astreinte sécurité hebdomadaire (N1)

Répond aux aléas, problèmes et mises en sécurité signalés par le gardien ou la gare routière

Contacte la hiérarchie en cas de sinistre important

Est en charge de la sécurité du dépôt en dehors des heures ouvrées



Autre :

Participe aux exercices périodiques de sécurité. · Effectue toute étude ou analyse à la demande de la hiérarchie, dans son domaine de compétence et de responsabilité. Travail en journée, Astreinte, Travail de nuit, week end et férié



Skills:



