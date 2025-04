Job summary

Nous recherchons un Opérateur Logistique - Réceptions H/F dynamique et motivé pour rejoindre nos équipes logistiques sur notre site Castrol, basé à Péronne (80).

Sous la responsabilité du Superviseur Logistique, l’Opérateur Logistique - Réceptions (H/F) sera responsable de la gestion quotidienne des opérations logistiques liées à la réception des matières premières, selon les priorités et délais définis.

Missions principales :

Accueillir, informer et orienter les chauffeurs livrant les matières premières en conditionnés et en vracs.

Réceptionner, organiser et mettre à disposition les matières premières ou les produits finis en respectant les procédures définies par la hiérarchie.

Décharger les citernes vracs et camions de matières premières conditionnés selon le planning de réception.

Effectuer la prise d’échantillons des matières premières conditionnés et vracs pour transmission au laboratoire d'analyse qualité.

Réaliser les doubles contrôles qualité standards et compléter les documents associés.

Contrôler les niveaux de stocks avant dépotage des matières premières vracs.

Changer les palettes, sangler ou filmer les palettes pour le stockage.

Remonter les réserves éventuelles à inscrire sur les documents de transport.

Effectuer des inventaires pour contrôler les niveaux de stocks selon les demandes des services call off et opérations.

Assurer le back-up sur l’enregistrement des réceptions dans le logiciel SAP.

Nettoyer les parcs de bacs de stockage et la dalle matières premières.

Contrôler les racks de stockage en suivant la procédure définie.

Remonter les informations critiques pouvant impacter la sécurité, la qualité et la performance du service et du site.

Faire respecter et respecter les règles de sécurité : port des EPI standards et équipements spécifiques adaptés au travail en hauteur.

Profil recherché :

Connaissance des règles de sécurité et des équipements de protection individuelle applicables et obligatoires.

Maîtrise des outils informatiques (excel word…), la maitrise de SAP serait un plus.

Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.

Rigueur, organisation et adaptabilité.



