Customers & Products



Operations Group



bp constitue un des plus grands groupes énergétiques privés mondiaux.

Créé en 1921, bp France, filiale du Groupe bp, se positionne comme l'un des principaux distributeurs de produits pétroliers de l'Hexagone. La société bp France commercialise une large gamme de produits et services à la marque bp et Castrol.

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un Opérateur de Fabrication H/F pour notre site de CASTROL, basé à Péronne (80).

Responsabilités et missions principales : Contrôler la mise en sécurité avant de démarrer une activité.

Contrôler les critères qualité afférents à son activité.

Contrôler l'état de fonctionnement et de sécurité des installations et des équipements de production.

Vérifier la quantité, la conformité et la disponibilité des matières premières et des réactifs (en vrac, containers, futs, sacs ...) pour l'approvisionnement de la production.

Gérer les matières premières nécessitant un passage en étuves ou chambres chaudes.

Charger, chauffer et mélanger les matières premières dans les réacteurs de fabrication en respectant le mode opératoire de fabrication.

Surveiller les paramètres de fonctionnement des machines et équipements (température, pression, débit ...), identifier les écarts, ajuster si besoin et reporter les informations demandées sur la fiche de fabrication.

Prélever des échantillons de matières ou de produits, les référencer et les enregistrer pour analyse.

Effectuer les relevés de mesure du produit et détecter les anomalies liées à sa transformation.

Renseigner les supports de suivi de production et transmettre les informations aux interlocuteurs concernés.

Conditionner le produit fini en citernes, IBCs, fûts ou jerrycans en respectant les consignes de la feuille de conditionnement.

Palettiser et ranger les produits finis conditionnés ou les matières premières dans les racks de stockage à l’emplacement prévu.

Gérer l’adressage des produits finis en magasin (type BOD).

Nettoyer et ranger sa zone de travail en fin de poste.

Identifier les dysfonctionnements techniques et pannes sur les équipements et les installations : en informer la hiérarchie.

Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau

Après une période de formation, l’Opérateur de Fabrication pourrait être amené à opérer au sein de différents secteurs/bâtiments. Profil recherché et compétences requises : Dans le cadre de son rôle, l’opérateur de fabrication doit savoir : Utiliser des équipements nécessitant un brevet de Conducteur-Conductrice d’Appareils des Industries Chimiques CAIC ou équivalent (Expérience, CAP, CQP…).

Utiliser un engin nécessitant une habilitation : CACES R 389-3 (Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg).



Compétences supplémentaires

Réaliser des interventions nécessitant une habilitation : Habilitation électrique, travaux hors tension (B0, B0V, B1 B1V, H0, ...) serait un plus.

Déclencher et coordonner des interventions nécessitant une habilitation : Sauveteur Secouriste du Travail -S.S.T- serait également souhaitable.



