Optimization Performance Analyst

En colaboración con su linea de supervisión, proporcionar input y colaborar en la confección de los planes financieros y estratégicos de la BU. Calcular la Valoración de la Producción. Entender, explicar y reportar las variaciones de gross margin frente al plan y/o otros periodos. Analizar el valor diario de la producción y sus desviaciones frente a lo planificado con el fin de mejorar en acciones futuras.

- Realizar la valoración económica de producción mensual de refinería a precios de reposición ("VALPROD") para su conocimiento interno y externo, así como para facilitar el análisis de los resultados mensuales y su comparación frente a los consignados en el plan anual.

- Proporcionar información con carácter diario de las cotizaciones internacionales de precios de crudo y productos a las diversas fuentes que lo necesitan. Realizar el cálculo diario del environment de la refineria (LMM y MMarker) y de la evolución de los precios.

'- Realizar los cálculos, análisis y sensibilidades necesario asÍ como gestionar la información proviniente de otras fuentes para identificar las variaciones del gross Margin frente al plan con la granularidad requerida por los servicios centrales. Proceder al desglose tabulado de los mismos (KPIMM) para su reporte externo (GFO) y explicación por conceptos de las diferencias encontradas (Bridges).

- Estimar, gestionar y calcular junto con el Refinery Performance Coordinator el Margen Bruto y de los KPIs asociados tanto de los meses restantes del año en curso ("outer months") como de los ya trancurridos. Explicar de forma pormenorizada las desviaciones existentes frente al plan y frente a los periodos anteriores con el fin de informar a la Dirección y dejar constancia en los diferentes informes tanto internos como externos en cuya confección se participa activamente.

- Hacer un seguimiento, desglose, explicación detallada y análisis de resultados mensuales (Performance) así como proporcionar apoyo al Refinery Performance Coordinator en el estudio de las desviaciones y la identificación de las fuentes de valor con el fin de mejorar las herramientas.

- Mantener y actualizar los informes y las estadísticas relacionadas con su puesto para proporcionar feedback al análisis del mes y soporte al Refinery Performance Coordinator para la elaboración de planes a corto, medio y largo plazo.

- Realizar el cálculo de la producción diaria valorada. Analizar y reportar sus diferencias volumétricas y económicas frente al plan anual, la campaña y el plan de funcionamiento.

- Coordinar, confeccionar y proponer comentarios al informe de la "Weekly Note" que se envía semanalmente al Refinery Manager.

- Participar en la telecon/foros sobre Raid/retroanalisis del Performance de la refinería y completantando la información requerida del pack mensual de RAID & Performance Report.

- Participar en la reunión mensual de Crudo (Prod. Planning, Agile e IST) en donde se presentan los resultados del mes y se estima el performance de los periodos futuros.

Mantener, desarollar, actualizar y distribuir diariamente la "hoja de seguimiento" en la que, mediante descarga tabulada de datos de planta, se utiliza como base para la reunión diaria de seguimiento en donde se comprueben las desviaciones más significativas frente a los valores planificados con el fin de tomar alguna medida correctiva tanto a corto (operación en curso) o a largo plazo (análisis, valoración de las consecuencias y mejora de la modelización).

Realización de cualquier otra tarea profesional que le sea encomendada dentro de sus funciones profesionales, y las necesidades de la operativa del trabajo que en cada momento puedan surgir.



