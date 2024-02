P&C Advisor

Job summary

Entity:

People & Culture



Job Family Group:

HR Group



Job Summary:

Grade IResponsible for supporting line managers to manage engaged, high-performing teams, using basic technical capabilities to provide day-to-day advice, case management, line manager support for critical 'moments that matter' and assist with project delivery in line with the business' people plan, local legislation, BP policy and best practice.



Job Description:

Vos principales missions seront :

Conseil RH :

Promouvoir la politique RH et veiller à son application effective dans les businesses concernés, avec le support des autres membres de l’équipe P&C (spécialistes).

Agir en partenaire du business pour toutes les questions stratégiques ayant des impacts RH.

Procéder aux recrutements internes/externes (CDI, CDD et alternances) en liaison avec les hiérarchies concernées : de la définition du besoin au suivi de l’intégration du collaborateur dans les équipes.

Assister et conseiller les différents départements du business Castrol dans la gestion de leur Ressources Humaines : mobilité interne, revues staff et postes clés/critiques, plan de succession, droit social, disciplinaire et de toute question relevant de la compétence RH, telles que des problématiques individuelles.

Assurer la transmission des informations auprès de l’équipe paie

Assurer un rôle de support aux collaborateurs & managers français et étrangers pour les questions relatives aux Ressources Humaines.

Assurer l’accompagnement du business et des Collaborateurs dans les phases de réorganisation des équipes et la gestion de Plans de Sauvegarde de l’Emploi par exemple.

Veiller au respect des règles internes (ex : règlement intérieur, code de conduite) et le cas échéant engager des mesures disciplinaires

Maintenir et développer les outils de gestion de la politique Ressources Humaines.

Point focal pour les sujets relatifs à la formation et au développement des collaborateurs

Relations Sociales :

Assister le/la DRH dans la préparation des réunions du CSE de l’UES, CSSCT, et divers autres commissions et comités.

Assister le/la DRH dans la préparation des négociations avec les Organisations Syndicales, et participer aux différentes réunions

Assurer la gestion des IRP sur le site de Péronne, sous la Délégation du Directeur du Site, dans un objectif de maintenir un climat social favorable.

Interface Groupe :

Travailler en partenariat avec d’autres ressources agiles de la zone Europe et Royaume-Uni

Développer une compréhension approfondie de l’activité qu’il/elle assiste et se concentrer sur le pilotage et le déploiement d’initiatives de changement organisationnel, le cas échéant.



Travel Requirement



Relocation Assistance:



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:

Agility core practices, Agility core practices, Analytical Thinking, Coaching, Communication, Creativity and Innovation, Culture and behaviour change, Curiosity, Customer centric thinking, Data Analysis, Data cleansing and transformation, Decision Making, Digital fluency, Employee and labour relations, Employee Engagement, Employee Experience, Facilitation, Global Perspective, Influencing, Job Design, Leadership Assessment, Leading transformation, Long Term Planning, Managing change, Managing workforce concerns {+ 11 more}



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.