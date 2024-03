P&C Coordinator

This role is not eligible for relocation

Ce poste est une belle opportunité dans le domaine des Ressources Humaines

qui offre des missions challengeantes.

L’apprenti(e) sera en charge des missions suivantes :

Formation :

Gestion de la formation sous la supervision du HRBP

Gestion de projets d’amélioration et d’optimisation de la formation

Point de contact des collaborateurs et managers sur la formation

Relations sociales :

Participation à la gestion administrative des relations sociales

Participation à l’organisation des élections 2023



Gestion administrative du personnel :

Coordination de l’arrivée et des sorties des collaborateurs

Participation administrative aux recrutements

Gestion de projet :

Gestion et coordination de différents projets d’optimisation des process

De formation Bac+4 en Gestion des Ressources Humaines ou Titre Certifié

équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine des RH.

Du fait de votre fonction, vous devez impérativement être doté d’un excellent

sens du relationnel et d’organisation, avoir le sens du service, une bonne capacité d’adaptation et faire preuve de curiosité.

Vous êtes :

Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique

Capacité d’analyse et créativité

Autonome, Curieux(se) et avez l’esprit d’initiative

Force de proposition

Vous avez :

Un bon niveau d'anglais (écrit + oral impératif)

Une bonne faculté d’adaptation

De bonnes aptitudes relationnelles



Vous maîtrisez Excel, Word et Powerpoint.



