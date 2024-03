Job summary

Wij zijn op zoek naar een

P&C Payroll Consultant

Als Payroll consultant ben je verantwoordeljk voor alle payroll geralateerde taken voor onze Belgische medewerkers. Je zal fungeren als eerstelijns aanspreekpunt voor alle loonsgerelateerde vragen. Binnen het P&C team treedt je op als adviseur waarbij je nauw samenwerkt met het ganse team om processen te analyseren, te optimaliseren en te beheren.

Je bent tewerkgesteld op de plant in Gent. Na een inwerkperiode van 3 maanden heb je de kans om in een systeem van max. 60/40 structureel thuiswerk te stappen.

Wij zoeken een medewerker die samen met ons instaat voor:

• Het beheren van de verwerking van salarisgegevens tussen bp en de medewerker, waardoor wetgeving in alle aspecten van de salariscyclus wordt gewaarborgd. Het analyseren en rapporteren van salarisgegevens evenals het controleren van de salarisadministratie om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle overheidsvoorschriften.

• Actief samenwerken met onze externe payrollprovider om te zorgen voor een correcte verwerking van de loongegevens.

• Ondersteuning bieden bij alle juridische, fiscale en regelgevende processen.

• Het bieden van begeleiding en informatie aan medewerkers, managers en P&C over complexe medewerkersprocessen en gegevenswijzigingen, over de gehele breedte van de Workday-processen.

• Stroomlijnen en voortdurend verbeteren van P&C-processen in nauwe samenwerking met teamcollega's van "People Services".

• Actieve deelname aan diverse P&C-projecten

Wie ben jij?

Je beschikt over een Bachelor of Master diploma of gelijkgesteld door ervaring;

Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring als Payroll Consultant, bij voorkeur binnen een internationale omgeving.

Je hebt een uitgebreide kennis van Nederlandse wet- en regelgeving mbt payroll en sociale wetgeving.

Een doelgerichte hands-on mentaliteit en service gerichtheid evenals het stellen van de juiste prioriteiten zijn voor jou een vereiste;

Een hoge graad van flexibiliteit is jou niet vreemd;

Je bent vaardig met diverse IT systemen (Teams, Office, ...);

Goede kennis van E-Blox en Protime is een grote troef;

Je beschikt over goede kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.



Skills:

