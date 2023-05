P&C Coordinator

Job summary

Ce poste est une belle opportunité dans le domaine des Ressources Humaines qui offre des missions challengeantes.



L'apprenti(e) sera en charge des missions suivantes :



Intérimaires :

• Gestion des intérimaires sur l’ensemble des process

• Point de contact des intérimaires et des managers



Relations sociales :

• Participation à la gestion administrative des relations sociales

• Participation à l’organisation des élections 2023



Gestion des apprentis :

• Gestion de la campagne d’apprentissage des apprentis 2023/2024

• Participation administrative aux recrutements



Cette liste est non-exhaustive.



Profil :

De formation Bac+4 en Gestion des Ressources Humaines ou Titre Certifié équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine des RH. Du fait de votre fonction, vous devez impérativement être doté d’un excellent sens du relationnel et d’organisation, avoir le sens du service, une bonne capacité d’adaptation et faire preuve de curiosité.



Vous êtes :

- Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique

- Capacité d’analyse et créativité

- Autonome, Curieux(se) et avez l’esprit d’initiative

- Force de proposition



Vous avez :

- Un bon niveau d'anglais (écrit + oral impératif)

- Une bonne faculté d’adaptation

- De bonnes aptitudes relationnelles

- Vous maîtrisez Excel, Word et Powerpoint.

Ce poste est une belle opportunité dans le domaine des Ressources Humaines qui offre des missions challengeantes.



L'apprenti(e) sera en charge des missions suivantes :



Intérimaires :

• Gestion des intérimaires sur l’ensemble des process

• Point de contact des intérimaires et des managers



Relations sociales :

• Participation à la gestion administrative des relations sociales

• Participation à l’organisation des élections 2023



Gestion des apprentis :

• Gestion de la campagne d’apprentissage des apprentis 2023/2024

• Participation administrative aux recrutements



Cette liste est non-exhaustive.



Profil :

De formation Bac+4 en Gestion des Ressources Humaines ou Titre Certifié équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience dans le domaine des RH. Du fait de votre fonction, vous devez impérativement être doté d’un excellent sens du relationnel et d’organisation, avoir le sens du service, une bonne capacité d’adaptation et faire preuve de curiosité.



Vous êtes :

- Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique

- Capacité d’analyse et créativité

- Autonome, Curieux(se) et avez l’esprit d’initiative

- Force de proposition



Vous avez :

- Un bon niveau d'anglais (écrit + oral impératif)

- Une bonne faculté d’adaptation

- De bonnes aptitudes relationnelles

- Vous maîtrisez Excel, Word et Powerpoint.