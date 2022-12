Job summary

Grade IResponsible for supporting HR Services delivery which may include providing payroll services, supporting internal HR and cross HR Delivery Centre operational and service management reporting, resolving complex queries or provide guidance on the organisational data change process and to process organisational data change requests and mass data uploads.

Payroll Generalist (m/w/d)

Vollzeit oder Teilzeit ab 30h/Woche



Bei bp haben wir nur eines im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft; bp zählt auch in Österreich zu den führenden Anbietern. Neben Markenkraftstoffen und modernstem Car Wash Service offerieren wir unseren Kunden an den Tankstellen auch ein umfangreiches Convenience Sortiment.



Ihre Herausforderungen:

• Eigenverantwortliche Abwicklung der laufenden Personalverrechnung für Österreich

(ca. 100 MitarbeiterInnen) in enger Zusammenarbeit mit dem externen Steuerberater

• Zuständig für die monatliche Verbuchung der Payroll

• Personalverwaltung inkl. Administration der Zeitaufzeichnungen und Abwesenheiten

• Abstimmung der für die Gehaltsverrechnung relevanten Konten, payrollseitige Koordination des Jahresabschlusses

• Ansprechpartner bei Fragen zur inner- und außerbetrieblichen Abrechnung für

MitarbeiterInnen und Behörden

• Erstellung von diversen Reports, Support bei der lokalen Umsetzung von P&C Projekten mit Payrollbezug in Zusammenarbeit mit internationalen Projektteams

• Administration verschiedener Benefits

• Optimierung und Weiterentwicklung von HR Prozessen



Ihr Profil:

• Abgeschlossene wirtschaftlich-kaufmännische Ausbildung

• Erfolgreich abgeschlossene Personalverrechnungsprüfung (WIFI) bzw. Bereitschaft, diese zeitnah abzulegen

• Erste Erfahrung in der Personalverrechnung wünschenswert

• Erfahrung in der (Finanz-) Buchhaltung bzw. Bilanzbuchhaltung oder in der Steuerberatung

bzw. Wirtschaftsprüfung

• Prozessverständnis sowie Freude an der Mitgestaltung von Optimierungsmaßnahmen

• Sehr gute MS Office-Anwenderkenntnisse (Excel), idealerweise SAP-Kenntnisse

• Sehr gutes Deutsch und gutes Englisch

• Hohe Zahlenaffinität, hohe Eigenverantwortung sowie eine lösungsorientierte Persönlichkeit



Unser Angebot:

• Mitarbeit in einem wirtschaftlich stabilen Konzern

• Eigenverantwortliches Aufgabengebiet mit internationaler Entwicklungsperspektive

• Bonussystem, attraktive Sozialleistungen

• Zentraler Standort in Wien mit ausgezeichneter öffentlicher Anbindung (unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof)

• Homeofficemöglichkeit (2 Tage pro Woche)



Das kollektivvertragliche Bruttomonatsgehalt ist € 3.500,- mit Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter www.bp.com/careers

(Referenznummer: 143688BR), BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria.

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.











