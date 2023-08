People & Culture Projects Advisor – People Relations UK & Europe (m/f/d) – Befristet

Up to 10% travel should be expected with this role

Grade I Responsible for supporting change and progress around Diversity and Inclusion (D&I)/Employee & Industrial Relations through assisting the team with detailed analysis to provide insights that support the delivery and communication of strategy and activity planning, whilst helping to ensure total compliance with applicable laws and regulations.

People & Culture



HR Group



Die Stelle ist sachgrundbefristet aufgrund von Elternzeit bis zum 31.12.2024

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Umfangreiche Unterstützung des People Relations Directors (Sitz in Deutschland) bei den aufgeführten Themen

Etwa ein Drittel der Verantwortlichkeiten fallen auf den Europäischen Betriebsrat (EWC):

Organisation, Vorbereitung und Abwicklung der Sitzungen des europäischen Betriebsrates (EWC) in Zusammenarbeit mit einer externen Agentur und anschließende Nachbearbeitung der Sitzungen

Verwaltung der EWC Team Channels zusammen mit dem elektronischen und physischen Archiv

In enger Zusammenarbeit mit dem EWC Secretary sind Sie der Ansprechpartner für Arbeitnehmer- und Managementvertreter im EWC

UK & EU People Relations Themen (ca. 40 % der Tätigkeiten):

Selbstverantwortliche Teilnahme an Projektaufgaben des globalen People Relations Teams in Deutschland sowie auf regionaler und/oder internationaler Ebene

Administrative Unterstützung des People Relations Teams in UK und Europa (u. a. Aufsetzen, Vorbereitung der Team Meeting Agenda, Nachhalten der Jahresagenda und des Projekttrackers)

Lokale People Relations Themen (ca. 10 % der Tätigkeiten):

Administrative Unterstützung für das Team People Relations in Deutschland

Unterstützung der Vorbereitung bei Sitzungen des Konzernbetriebsrates

Content owner/editor für die P&C-Veröffentlichungsplattform. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die P&C People Relations Betriebsvereinbarungen auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt werden und pflegen diese Inhalte

Compliance-Aufgaben für deutsche Gesellschaftsgremien (ca. 20 % des Rolleninhaltes):

Vorbereitung des bp ESE-Quartalsbericht “Bericht zur Lage” in enger Zusammenarbeit mit dem P&C Vorstand der bp ESE und den jeweiligen P&C Ländervertretern

Hochladen des ESE-Quartalsberichts und der Headcountzahlen

Koordination der Vorbereitung des Arbeitnehmervorgespräches der bp ESE und der Ruhr Oel GmbH sowie Nachbereitung möglicher Rückfragen

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Bachelor oder Masterabschluss oder vergleichbarer Abschluss in Business Administration, Human Resources oder einem diesen Bereichen verwandten Ausbildungsfeld.

Fließend in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

Erfahrung in einem internationalen (bestenfalls englischsprachigen) Konzernumfeld

Ausgeprägtes Organisationstalent

Fähigkeit zur Koordination vielschichtiger Themenkomplexe

Erfahrung und Souveränität im Umgang mit Führungskräften

Kontaktstärke sowie ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsstärke

Sicheres, verbindliches und gewinnendes Auftreten verbunden mit Überzeugungskraft und sehr gutem Durchsetzungsvermögen sowie Verhandlungssicherheit

Fähigkeit auch komplexe Sachverhalte zu analysieren und zu vermitteln sowie die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken

Eigenverantwortliches Arbeiten

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, mobiles (2 Tage Homeoffice pro Woche) und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Up to 10% travel should be expected with this role



This role is not eligible for relocation



This position is a hybrid of office/remote working



