Predictive Analyst & Planner (m/f/d)

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Die zentrale Aufgabe dieser Rolle ist die kaufmännische und operative Überwachung und Steuerung der Maintenance Aktivitäten mit dem Ziel, eine möglichst hohe Anlagenverfügbarkeit und störungsfreien Betrieb unseres Tankstellennetzes bei gleichzeitiger Kostenoptimierung sicherzustellen.

Der Predictive Analyst and Planner ist dabei Vertreter des Maintenance Contract Managers.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Eigenverantwortliche Entwicklung und regelmäßige Erstellung von Performanceanalysen über alle Equipments und aller Kontraktoren, um Maßnahmen zur Verbesserung der operativen und wirtschaftlichen Maintenance-Performance zu identifizieren sowie Unterstützung des Maintenance Managers bei der strategischen Weiterentwicklung des Maintenance Models im Interesse der übergeordneten Maintenance Strategie

Analyse zur Nutzung der Maintenance-Systeme durch die Tankstellenpartner und Identifizierung von Optimierungsmaßnahmen sowie Schaffung von geeigneten Systemen und Prozessen, um zielgenau und vorausschauend intervenieren zu können, zusätzlich Aufnahme und aktive Nachverfolgung von Eskalationen der Tankstellenpartner und Vertriebsorganisation

Hauptverantwortlich für Definition und Umsetzung von mittel- und langfristigen Performance-Maßnahmen mit allen relevanten Stakeholdern (wie z. Bsp. den Kontraktoren und Lieferanten, Procurement, Operations, Construction und Standards)

Unterstützung des Maintenance Managers bei der Entwicklung und Umsetzung einer effizienten Maintenance- und Geräte-Investment-Strategie sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Störmeldesystems und weiterer relevanter digitaler Systeme

Aufzeigen von Entwicklungsoptionen im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung und Nutzung von modernen Technologien wie Automation, Augmented Reality, Machine Learning, Digital Twin etc.

Sicherstellung von kommerziellen Prozessen inklusive der Wahrnehmung der rechtlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung der BP Interessen sowie Verantwortlich für die kaufmännische Vertragssteuerung der Maintenance Verträge durch Identifikation von systematischen Problemen (ggfls. durch RCA’s) inkl. der Entwicklung von langfristig wirksamen Optimierungen und deren Umsetzung unter Berücksichtigung der HSSE und finanziellen Anforderungen.

Regelmäßiger persönlicher Austausch mit den Kontraktoren, um eine starke Zusammenarbeit zu gewährleisten und dadurch dauerhafte und nachhaltige Problemlösungen herbeizuführen

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossenes Studium in BWL oder kaufmännischer Hochschulabschluss

Min. 3-jährige Berufserfahrung, Retail bzw. Asset Management Erfahrung von Vorteil

Ausgeprägte Affinität zu IT Lösungen im Bereich Workflow Management, Performance Management, Data Science mit Schwerpunkt Predictive Maintenance unter Nutzung von z.B. MS-Office insbesondere Excel oder Power BI

Sehr gute Team- und Kommunikations-Fähigkeiten und gute Verhandlungs-Fähigkeiten

Durchsetzungsstarke und zuversichtliche Persönlichkeit

Dynamischer Problemlöser, unabhängige und lösungsorientierte Arbeitsweisen

Erfahrung mit Machine Learning von Vorteil

Sehr gute, erprobte analytische Fähigkeiten und Erfahrung mit dem operativen Performance Management und der Steuerung von Budgets

Kennt die richtige HSSE Verhaltensweisen und kann diese anderen gut erklären

Starkes Commitment Themen zu Ende zu bringen, kann andere motivieren, demonstriert freundliche aber überzeugende Interaktionen.

Erfahrungen in Projekt Entwicklung und dem Projekt Management

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



