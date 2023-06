This role is not eligible for relocation

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Als Process Control Engineer bist Du für die Planung und Erweiterung der prozesstechnischen Automatisierungssysteme in der Raffinerie (z. B. Prozessleitsysteme, Steuerungen für Sicherheitsschaltungen und elektrische Einrichtungen) verantwortlich. Das Sicherstellen der Betriebsbereitschaft sowie der Verfügbarkeit, die Koordination der Instandsetzung und Entstörung dieser Systeme, die technische Wartung und Instandhaltung bei Störungen gehören zu deinen Aufgaben. Du bist verantwortlich für die Implementierung, Erweiterung, Weiterentwicklung und regelmäßige Überprüfung von Gesetzen, Vorschriften, Regelwerken sowie BP-Richtlinien, welche die Process Control – und Automatisierungssysteme am Standort betreffen.

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Verantwortung für Inbetriebnahme, Tuning, Fehlerbehebung, Entwicklung, Wartung und Support der prozesstechnischen Automatisierungssysteme in der Raffinerie

klärt die Ursachen bei festgestellten Mängeln, Störungen oder Abweichungen vom Soll-Zustand und ergreift Maßnahmen zur Ermittlung von Schwachstellen, deren Analyse und Beseitigung

bearbeitet selbständig Umbau- und Erweiterungsprojekte und erstellt technische Spezifikationen zur Anfrage von prozesstechnischen Automatisierungssystemen unter Beachtung der geltenden Regularien

legt prozesstechnische Automatisierungssysteme aus und beschafft sie (gemeinsam mit dem Einkauf), inkl. Kontrolle der Abläufe sowie der Sicherung der Qualität und der Abwicklungszeiträume bei der Herstellung und Montage

ist verantwortlich für Fremdvergaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, der Qualität, der Termine und der gesetzlichen Vorschriften

Erarbeitet das Systemengineering im Rahmen von Projekten bzw. koordiniert diese Arbeiten, wenn sie durch Dritte ausgeführt werden, und nimmt sie ab

betreut technisch die Bau-, Werkstoff - und technische Beschaffungsvorschriften und achtet auf deren Umsetzung im Rahmen von IH-Maßnahmen und Projekten

Mitarbeit in internen und externen Arbeitskreisen/Gremien/Networks

Teilnahme am Bereitschaftsdienst

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss im Bereich Elektrotechnik oder Informatik oder vergleichbarer Abschluss

Gute Kenntnisse in Prozessleittechnik und Sicherheitssystemen. Systemkenntnis Honeywell, Siemens PCS7, Siemens TIA und Hima wünschenswert.

Verständnis von Datenschnittstellentechnologie für Prozess-I/O-Konfiguration (OPC, Honeywell C300 I/O, Siemens PLC I/O und Hima I/O)

Gute Kenntnisse in Netzwerkinfrastruktur, Systemmanagement (Backups, Domain-Administration)

Gute Kenntnisse mit Windows Server-basierten Systemen und Netzwerken, zugehörigen Switches, Routern und Firewalls.

Gute Englischkenntnisse (B2)

Sehr gute Deutschkenntnisse (C1)

Gute Führungsqualitäten

Hohe Einsatzbereitschaft

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Ausgeprägte Flexibilität

Was wir bieten:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten sowie mind. 30 Tage Urlaub und Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm möglich, Elternzuschuss in Form einer Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Job Sharing und Teilzeitarbeit

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote, die bezuschusst werden

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



