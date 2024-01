This role is not eligible for relocation

Wij zijn een internationaal energiebedrijf dat betrokken is bij elk aspect van het energiesysteem. Wij hebben 75.000 medewerkers in 80 landen die elke dag werken aan het leveren van licht, warmte en mobiliteit aan miljoenen mensen. Wij zijn een van de weinige bedrijven die zijn uitgerust om enkele van de grote complexe uitdagingen die van belang zijn voor de toekomst op te lossen. Wij kunnen een bijdrage leveren aan de wereldwijde ambitie van een koolstofarme toekomst. Wil jij ontdekken hoe onze diverse, hardwerkende mensen het voortouw nemen bij het schoner en beter maken van energie – en hoe jij een rol hierin kunt spelen in ons team van wereldklasse?

Sluit je bij ons aan en geef je carrière een boost als:

Process Control Engineer

Process Control Engineers bij bp dragen bij aan de veilige, betrouwbare en winstgevende exploitatie van de raffinaderij door middel van de hardware- en applicatieprogrammering van de Distributed Control Systems (DCS) en safety Programmable Logic Controllers (PLC). De Process Control Engineer speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van projectwerkzaamheden aan de toegewezen asset. De belangrijkste stakeholders, waar je mee samenwerkt in deze functie zijn onder meer Operations, Instrument-Analyser- en Electrical (technici en engineering), Projects & Turnaround en Process Engineering.

Sluit je bij ons aan en maak het verschil door:

Het leveren van Process Control-input aan projecten

Het versnellen van de digitale transformatie van onze bedrijfsmiddelen

Het veiliger en meer gestandaardiseerd maken van onze productie en activiteiten

Een snellere vermindering van onze CO2-uitstoot bewerkstelligen

Wat ga jij doen?

Het bewaken, onderhouden, oplossen van problemen en verbeteren van bestaande regelingen, HMI, logische programma's, database voor alarmbeheer, DCS en veiligheids-PLC's.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het procescomputersysteem, inclusief probleemoplossing en onderhoud van het systeem, ontwikkeling van applicaties, inbedrijfstelling, onderhoud en ontwikkeling van interfaces, systeemconfiguratie, digitale beveiliging, updates, migratie, langetermijnplanning, training en documentatie.

Ondersteuning geven aan turnarounds en projecten voor toegewezen assets.

Het onderhouden van de offline trainingssimulator voor operators en zorgen voor consistentie met het online systeem. Voeg functionaliteit toe of verwijder deze door kleine modelwijzigingen.

Je begrijpt de HSE-praktijken, het beleid en de procedures van het bedrijf en neem deel aan de gevarenanalyse van raffinaderijen en root cause analyses.

Wie ben jij en wat breng jij mee?

Bachelordiploma in een technisch vakgebied zoals chemische technologie, procescontrole, instrumentatie, werktuigbouwkunde of gelijkwaardige ervaring.

Ervaring met DCS- en veiligheidssystemen.

Het vermogen om als teamspeler te werken, normen na te leven, het naleven van management of change beleid, de digitale beveiliging van processen te verbeteren en projecten en activiteiten volledig te documenteren.

Aantoonbare communicatieve vaardigheden en het vermogen om te netwerken en invloed uit te oefenen over de grenzen van de organisatie heen.

Zelfmovitatie en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Bij voorkeur ervaring met Windows-gebaseerde systemen, virtuele machines en netwerken met de bijbehorende switches, routers en firewalls.

Nederlandse en Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Solliciteer via de apply knop of stuur je sollicitatie met CV naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem op onderstaand nummer:

Mart Grootenboer

Corporate recruiter

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



