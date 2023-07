Process Engineer

This role is not eligible for relocation

Dar soporte técnico a la operación diaria de la Planta, analizando el funcionamiento general de la misma con el fin de mantenerlo dentro de sus Operating Envelopes, optimizar rendimientos, calidades, consumo energético y coste operativo, así como colaborar con el Departamento de Operaciones en la optimización de la operación, en la resolución de problemas y en el desarrollo de modificaciones que ayuden al cumplimiento de esos objetivos.

Job Description:

Principales funciones

Estudiar las condiciones de operación de cada unidad, analizando las desviaciones de las variables operativas, calidades y costes energéticos, proponiendo recomendaciones de mejora y elaborando informes de seguimiento sobre el funcionamiento de las unidades

Analizar con el Departamento Comercial y con el Departamento de Fabricación la ejecución de los planes de producción a corto plazo, anticipando en la medida de lo posible, las limitaciones y posibilidades de las unidades.

Revisar y emitir comentarios a las Especificaciones de Diseño (DS´s), Diagramas de Proceso e Instrumentación (P&ID) e Isométricas de nuevos proyectos y modificaciones que afecten a las unidades de proceso.

Monitorizar los consumos energéticos (combustible, electricidad y vapor de agua) y de los consumos de catalizadores, químicos y aditivos.

Analizar desde el punto de vista técnico-económico los problemas de operación de las unidades del proceso para mejorar u optimizar su funcionamiento.

Realizar el seguimiento de proyectos, controlando que la ejecución se realiza de acuerdo al diseño y especificaciones requeridas, analizando los cambios propuestos y elaborando el informe correspondiente.

Colaborar y asesorar al Departamento de Fabricación en la resolución de problemas de operación en las unidades.

Realizar el seguimiento del estado de equipos, aditivos, químicos y catalizadores con objeto de definir las operaciones futuras a realizar con ellos (limpiezas, sustituciones, etc.).

Preparar los procedimientos de regeneración de catalizadores, limpiezas químicas, decoquizado de hornos, etc. y en general operaciones no habituales, prestando su asistencia personal cuando se requiere.

Supervisar los procedimientos de puesta en marcha y de operaciones especiales, prestando apoyo técnico a Operaciones.

Estudiar y proponer áreas de mejora en las instalaciones, así como realizar la ingeniería básica y especificación de materiales en aquellos trabajos que supongan cualquier modificación de las instalaciones existentes.

Mantener actualizados los manuales de operación y diagramas de flujo (PID) de las distintas unidades de proceso e instalaciones auxiliares, así como la base de datos de proceso.

Colaborar y participara en los diferentes CoPs.

Realizar las actuaciones y tareas encomendadas en el Plan de Autoprotección.

Realización de cualquier otra tarea profesional que le sea encomendada dentro de sus funciones profesionales y las necesidades de la operativa del trabajo que en cada momento puedan surgir.

Imprescindible

Ingeniero/a Químico/a, Ingeniero/a Industrial Químico/a, Químico o equivalente

Experiencia mínima como Ingeniero/a de Procesos: 7 en el Sector del Refino del Petróleo, idealmente ejerciendo en un Refinería

Manejo avanzado de software para simulación de Procesos (Hysys/Petrosim/etc).

Experiencia en redacción y revisión de Procedimientos de Operación

Persona dinámica, resolutiva, trabajo en equipo y capacidad de gestionar diferentes interfases para desarrollar los trabajos.

Soft skills y habilidades de liderazgo que le permitieran aspirar en el futuro a un puesto de supervisión como el de Jefe/a de Process Engineering

Nivel Alto de ingles oral y escrito

Se valorará positivamente

Experiencia especifica en la zona de Off-sites, Utilities, tancaje y movimientos de feedstocks y Productos.

Experiencia previa en compañías de Ingeniería.

Conocimiento en diseño de Procesos y Seguridad del Proceso para emisión de Ingenierías Básicas.

Experiencia previa en otro puesto en Refino, especialmente en la parte de operaciones / producción.

Conocimiento de catalizadores.

Conocimiento de Funcionamiento y Diseño de sistemas de Alivio.

Participación en Proyectos en la parte de Process Follow up o Start-Up.

Participación en Paradas de Unidades de Refinerías.



