Bp is een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. We zijn altijd op zoek naar verbeteringen en investeren in onze veiligheid, mensen, processen, organisatie en middelen. Wil jij, net als bp, in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Dat kan, want wij zijn opzoek naar een:

Process Engineer

Process Engineers bij bp zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan operations in de vorm van troubleshooting, commerciële optimalisatie, monitoring van de units, events scoping / planning van gebeurtenissen en incidentonderzoeken. Als Process Engineer ondersteun je ook andere disciplines binnen de technische afdeling van de raffinaderij, waaronder; onderhoud, inspectie, mechanical en electrical engineering.

Wat ga je doen?

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor één of meerdere procesunits op de raffinaderij als onderdeel van een groot en dynamisch team van engineers. In de rol als Process Engineer bij bp ga jij het verschil maken door en ben je verantwoordelijk voor het leveren;

Operationele gebruiksaanwijzingen die aansluiten bij commerciële of compliance strategieën en het optimaliseren van het energie verbruik op de raffinaderij

Van korte en lange termijn unit health monitoring. Deze informatie zal worden gebruikt om onderhoudsplanning, commerciële modelupdates en operationele risico's te identificeren

Commerciële modelborging en ontwikkeling

Overleg plegen, als technologische deskundige, ter ondersteuning van Net Zero projecten

Ondersteuning bij het leveren van operationele procedures voor het uitschakelen en opstarten van de proceseenheden voor geplande onderhoudsactiviteiten

Ondersteuning bij HAZOP/LOPA studies

Technische ondersteuning bij veiligheidsincidentonderzoeken

Alarm & excursie definitie en beheer

Wie ben jij en wat breng je mee?

Een Bachelors Degree of gelijkwaardig in Chemische technologie / Chemical Engineering of aanverwante graad (Masters Degree heeft de voorkeur)

Geen minimale werkervaring vereist, maar relevante werkervaring in de branche heeft de absolute voorkeur

Uitstekende people skills en communicatieve vaardigheden

Nederlandse taal heeft de absolute voorkeur, maar is niet essentieel, maar het is een vereiste om het te leren als je eenmaal bent aangenomen.

Wat krijg je er voor terug?

Wij bieden meer dan uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, welke later verder zullen worden toegelicht. Daarnaast kom je te werken in een zeer dynamisch team met een sterke focus op levering, maar ook op individuele ontwikkeling. Het Process Engineering team van de raffinaderij wordt gezien als de talentpool waarin toekomstige technische experts en/of toekomstige leiders kunnen worden gekoesterd. Als startrol kunnen de verantwoordelijkheden van Process Engineering, als je aan een eenheid wordt toegewezen, extreem uitdagend zijn, maar ook zeer lonend. Verwacht een steile leercurve die kan worden gecombineerd met een steile groeicurve in het bedrijf.

Het team besteedt veel tijd aan interactie met meerdere belanghebbenden in het bedrijf, waaronder; discipline engineering teams, onderhoud, commerciële teams, centrale engineering teams en operations. Dit geeft je een unieke blootstelling aan vele delen van het bedrijf en stelt je in staat om uitgebreide netwerken in het bedrijf te ontwikkelen. De teamcultuur is zeer ontspannen en we leggen veel nadruk op team activiteiten, zowel binnen als buiten het kantoor.



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



