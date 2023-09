Procurement and Supply Chain Development Manager (m/f/d), Offshore Wind

This role is eligible for relocation within country

Up to 10% travel should be expected with this role

Job summary

Grade F Responsible for managing a large team to deliver procurement, programme and stakeholder management support in line with business priorities for the hub or at site, coordinating development of demand forecasts, enabling value delivery cross-category and ensuring compliance, in order to meet the Service Level Agreements and Operational Level Agreements for procurement operations.

Entity:

Gas & Low Carbon Energy



Job Family Group:

Procurement & Supply Chain Management Group



Job Summary:

Job Description:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.





Werden Sie Teil der Zukunft und unterstützen Sie bp bei der Energiewende im deutschen Offshore-Windmarkt! Mit dem Zuschlag für die Entwicklung von zwei Nordsee-Windprojekte, die eine Gesamtkapazität von 4 GW aufweisen, tritt bp in den deutschen Markt für Offshore-Windenergie ein.

Unsere globale Offshore-Wind-Projektpipeline von bis zu 9,2 GW netto, reiht sich zusammen mit den Themen Wasserstoff, Biokraftstoffen sowie Elektromobilitätslösungen in unsere Transformation ein und setzt ein weiteres Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft. #netzero2050 Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Frühzeitige Einbindung und Unterstützung von Offshore-Windprojekten in Deutschland, Erkennung von Risiken und Chancen in der Lieferkette und Bewertung der Projektdurchführbarkeit. Dazu gehört das Verständnis der Leistungsfähigkeit der Offshore-Wind-Lieferkette, die Fähigkeit, lokale Zulieferer zu entwickeln und positive Projektauswirkungen in lokalen Gemeinden zu erzielen.

Federführende Teilnahme an Cluster- und Industrieforen, Erstellung von Vertragsvorlagen und Aufbau von wettbewerbsvorteilhaften Beziehungen und strategischen Allianzen mit wichtigen Lieferanten

Leitung der Entwicklung der Lieferkettenstrategie für Offshore-Windkraftanlagen in Deutschland in enger Zusammenarbeit mit dem Center of Excellence für Offshore-Windkraftanlagen und den Kategorie-Teams

Entwicklung von Marktinformationen über die globalen Offshore-Windmärkte, Aufbau von fundierten Kenntnissen über die Lieferbasis und Schwachstellen in der Lieferkette

Aufbau starker Lieferantenbeziehungen und Engagement in der Branche, um bp als Branchenführer in der Lieferkette zu positionieren

Evaluierung und Empfehlung von Vertragsmodellen zur Unterstützung von Offshore-Windprojekten, einschließlich der sicheren Erläuterung der wichtigsten Vertragsklauseln und Vorteile für die Beteiligten

Unterstützung bei der Weiterentwicklung der funktionalen Beschaffungsagenda und Sicherstellung der effektiven Entwicklung von digitalen Beschaffungsinstrumenten, die dem Geschäftsbereich Low Carbon Energy zugutekommen

Aufbau effektiver Kooperationsbeziehungen mit den Stakeholdern zur Förderung einer reaktionsschnellen, agilen und professionellen Partnerschaft. Sicherstellung der kontinuierlichen Verbesserung und des Wissensaustauschs

Führung des Teams (sobald aufgebaut) mit Sorgfalt, Zielstrebigkeit und Sinn für dienende Führung, um ein energiegeladenes und motiviertes Teamumfeld zu schaffen Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Lieferkettenmanagement, Recht oder einer verwandten Disziplin.

Mindestens 10 Jahre Erfahrung in einer Führungsposition im Beschaffungswesen auf dem Offshore-Wind-, Erneuerbare-Energien- oder Wasserstoffmarkt mit Schwerpunkt auf der Entwicklung lokaler Lieferketten und Lieferantenpartnerschaften

Fließend in Englisch und Deutsch

Echte Leidenschaft für die Entwicklung kohlenstoffarmer erneuerbarer Lösungen und Begeisterung für den Weg von bp und den Einfluss der Beschaffung auf diesen Wachstumsbereich

Kommerzielle Denkweise mit starken analytischen Fähigkeiten

Selbstbewusster Verhandlungspartner auf allen Ebenen und Erfahrung in der Identifizierung von Werttreibern und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten

Fähigkeit, agil zu arbeiten und Teil multidisziplinärer Teams zu sein, um die Ziele von bp zu erreichen

Fähigkeit, mit Unklarheiten umzugehen und Rückschläge oder Herausforderungen zu verkraften Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht: Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement

Relocation Assistance:

Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

