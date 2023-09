Project Controls Lead (m/f/d), Offshore Wind

Up to 10% travel should be expected with this role

Grade G Responsible for leading the development of project cost control services including developing & monitoring appropriate budgets and cash flow using advanced technical capabilities to ensure base business costs forecasting remains highly accurate and that cost and expenditures are being correctly charged to BP and in compliance with BP Published Guidelines and Common Process as it relates to cost controls and driving the interface and working relationships with other functions and teams to improve processes, resolve conflicting priorities and ensure adherence to efficient best project practices.

Gas & Low Carbon Energy



Project Management Group



Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Werden Sie Teil der Zukunft und unterstützen Sie bp bei der Energiewende im deutschen Offshore-Windmarkt! Mit dem Zuschlag für die Entwicklung von zwei Nordsee-Windprojekte, die eine Gesamtkapazität von 4 GW aufweisen, tritt bp in den deutschen Markt für Offshore-Windenergie ein.

Unsere globale Offshore-Wind-Projektpipeline von bis zu 9,2 GW netto, reiht sich zusammen mit den Themen Wasserstoff, Biokraftstoffen sowie Elektromobilitätslösungen in unsere Transformation ein und setzt ein weiteres Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft. #netzero2050

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Sie werden bei uns im technischen Projektmanagement tätig sein, wo wir ein Team aufbauen, um unsere ehrgeizigen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen. Sie haben die einmalige Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein und Ihre Erfahrung zu nutzen, um die Dinge von Anfang an richtig zu gestalten.

In dieser Funktion stellen Sie die Integrität und Effektivität des Projektkostenmanagements, der Berichterstattung, des Änderungsmanagements, des Leistungsmanagements und des Risikomanagements sicher. Darüber hinaus unterstützen Sie die Entwicklung der Projektkontrollstrategie, -pläne und -verfahren, die Umsetzung von Plänen zur kontinuierlichen Verbesserung und die Verwaltung der Konformität mit internen und externen Anforderungen.

Bitte reichen Sie Ihren Lebenslauf in englischer Sprache ein.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Ansprechpartner für alle Projektkontrolltätigkeiten für das Projektleitungsteam

Sicherstellung, dass robuste Projektkontrollprozesse, -instrumente und -praktiken implementiert werden

Sicherstellung der korrekten und fristgerechten Lieferung von Projektsteuerungsergebnissen

Berichterstattung über die Projektkosten- und Terminplanleistung

Unterstützung des Änderungsmanagements und der Risikomanagementprozesse

Bereitstellung von vorausschauenden Informationen für die Projektleitung, die die erwartete Projektkostenleistung und Vergleiche mit den genehmigten Zielen des Financial Memorandum aufzeigen.

Unterstützung bei der Entwicklung eines geeigneten Finanzmemorandums

Koordinierung der vierteljährlichen finanziellen Aktualisierungen und der Überprüfung der internen Kontrollen.

Unterstützung bei der Entwicklung von Technologien zur effizienten und genauen Datenerfassung für die globale Berichterstattung.

Förderung von Innovationsaktivitäten, um den Einsatz der wettbewerbsfähigsten Technologien der Branche sicherzustellen.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Hochschulabschluss in BWL oder gleichwertige Erfahrung

Mindestens 8 Jahre Berufserfahrung in der Projektsteuerung

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Offshore-Windprojekten

Solide, breit gefächerte Projekterfahrung in den Phasen der Konzeptentwicklung, der Auswahl, der Planung und/oder des Baus von Projekten mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Durchführung.

Motivation und ein hohes Maß an Eigeninitiative und Eigenverantwortung sind erforderlich

Fähigkeit, mit Mitgliedern der Projektleitung in Kontakt zu treten, sie zu beeinflussen und effektiv mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Ausgeprägte Fähigkeit, Partnerschaften aufzubauen, sich aktiv einzubringen und die Beiträge anderer zu respektieren.

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

#lifeatbp

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Up to 10% travel should be expected with this role



This role is eligible for relocation within country



This position is a hybrid of office/remote working



