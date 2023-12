Projektleiter Genehmigungsmanagement (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Production & Operations



HSSE Group



Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Zusammen mit dem Team Konzessionierung bearbeiten Sie die genehmi­gungs­relevanten, technisch komplexen Projekte und Standortmaßnahmen.

Ihr Aufgabenbereich:

Koordination, Betreuung, Beantragung und Durchführung von Genehmi­gungs­verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), dem Wasserhaus­halts­gesetz (WHG) sowie den zugehörigen Verwaltungs­vorschriften gemäß dem deutschen Umweltrecht

Briefing, Steuerung und Zusammenarbeit mit externen Ingenieurs­büros

Zentrale Schnittstelle des Stand­ortes zu den Genehmigungs­behörden

Koordination und Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit den beteiligten Fachbereichen im Projektmanagement und Engineering, den Betriebsleitern sowie der zuständigen Behörde

Prüfung von Planungs- und Genehmigungsunterlagen

Einholung von Gutachten

Das sollten Sie mitbringen:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Natur- oder Ingenieurswissenschaften (Bachelor/Master/Dipl.-Ing.)

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich des Genehmigungsmanagements (BimSchG, WHG, AwSV) in der Industrie bzw. in einem Ingenieurbüro oder gern in einer deutsch­sprachigen Behörde

Deutsche Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Hohe Projektmanagementkompetenz und sehr gutes Organisationsgeschick

Gutes Verhandlungsgeschick und Moderationsfähigkeit sowie kompetentes Auftreten

Leidenschaft für die Kommunikation von Umweltthemen

Und das können Sie erwarten

Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit

Ein agiles Arbeitsumfeld in der wir Diversität fördern und leben

Ein tolles Team mit Erfahrungen aus vielen verschiedenen Fachbereichen

Selbstständiges Arbeiten an anspruchsvollen Projekten nach qualifizierter Einarbeitung

Familienfreundliches, flexibles Arbeiten, 30 Tage Erholungsurlaub sowie spezielle Work-Life Balance Programme

Attraktive Vergütungs- und Sonderleistungen bis ca. 100k €/a, bezuschusste Aktienprogramme, Gruppenunfallversicherung, betriebliche Altersvorsorge, subventionierte Kantine/Bistro, Bezuschussung der Aral Tankkarte

Flexibles Arbeiten im Büro und Remote (Hybrid Working)

Strukturiertes Onboarding-Programm inkl. Buddy-Unterstützung

Möglichkeit, einen langfristigen beruflichen Karriereweg (auch international) aufzubauen und die Fähigkeiten anhand vielfältiger interner- und externer Entwicklungsprogramme auszubauen

Verdoppelung der von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen, wir honorieren ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren; auch hier verdoppeln wir den Betrag

#lifeatbp

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



This position is not available for remote working



