Projektleitung Genehmigungsverfahren / Compliance Advisor (m/f/d)

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Zusammen mit den Kollegen/innen im Team Konzessionierung bearbeiten Sie die genehmigungsrechtliche Abwicklung aller genehmi¬gungs¬relevanten, technisch komplexen Projekte und Standortmaßnahmen (ca. 100 Anzeigen und sieben bis acht große Projekte pro Jahr).

Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Koordination, Betreuung, Beantragung und Durchführung von Genehmi­gungs­verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), dem Wasserhaus­halts­gesetz (WHG) sowie den zugehörigen Verwaltungs­vorschriften gemäß dem deutschen Umweltrecht

Briefing, Steuerung und Zusammenarbeit der/mit den externen Ingenieurs­büros, welche als Dienstleister die Genehmigungen schreiben (es existiert ein Rahmen­vertrag)

Bildung einer zentralen Schnittstelle des Stand­ortes zu den Genehmigungs­behörden und Nutzung deren spezifischen IT-Systeme

Koordination und Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit den beteiligten Fachbereichen im Projektmanagement und Engineering, den Betriebsleitern sowie der zuständigen Fachbehörde in Münster

Zusammenstellung der Planungs- und Genehmigungsunterlagen sowie Prüfung auf Vollständigkeit

Fallweise Einholung und Zusammenstellung von internen und externen Gutachten im Rahmen von Genehmigungsverfahren

Archivierung der Genehmigungsunterlagen und das Auflagenmanagement

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium der Ingenieurs- bzw. Naturwissenschaften

Mindestens drei, idealerweise fünf oder mehr Jahre Jahre Berufserfahrung im Bereich des immissionsschutz­rechtlichen Genehmigungsmanagements (BImSchG) in der Industrie oder in einer deutsch­sprachigen Behörde

Gute Kenntnisse des deutschen Umwelt- und Genehmigungsrechts, auch nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Gutes Verständnis für die Erstellung und Prüfung von komplexen textlichen und planerischen Unterlagen

Erfahrung im Umgang mit Behörden und ggfs. mit externen Dienstleistern

Deutsche Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau sowie gute Englischkenntnisse

Hohe Projektmanagementkompetenz und sehr gutes Organisationsgeschick

Fähigkeit und Wunsch, kooperativ im Team zu arbeiten und flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren

Gutes Verhandlungsgeschick und Moderationsfähigkeit sowie kompetentes Auftreten

Leidenschaft für die Kommunikation von Umweltthemen und den Willen, umweltbezogene Vorschriften und Auflagen umzusetzen

Stabile Persönlichkeit, welche auch unter Druck die Übersicht behält und flexibel reagieren kann

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt



