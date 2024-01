This role is not eligible for relocation

Customers & Products



Research & Technology Group



Quality Control Technician (m/w/d) in Vollzeit befristet auf 1 Jahr

für den Standort Hamburg-Neuhof

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Durchführung von sämtlichen Laboranalysen in der Qualitätsprüfung gemäß den Methoden und der Arbeitsanweisungen

Priorisierung der Tests im Labor, in Abstimmung mit den Kollegen und den Werksgegebenheiten

Dokumentation der Ergebnisse in SAP gemäß den Methoden und der Arbeitsanweisungen

Durchführung von allgemeinen Laborarbeiten (Sauberkeit des Arbeitsplatzes, etc.)

Wartung und Kalibrierung der zugeordneten Geräte; Prüfmittelüberwachung

Organisierung und Planung von Analysen zur Sicherstellung der Mess- und Prüfmittelsicherheit

Erstellung, Bearbeitung und Aktualisierung der Dokumentation im Rahmen des Qualitätssystems und der gesetzlichen Anforderungen.

Pflege der Inventarliste und Anforderung von Verbrauchsmaterialen

Unterstützung des jeweiligen Qualitätsteams und Vertretung bei der Elementaranalyse

Einarbeitung neuer Kollegen in die zugeordneten Geräte/Methoden

Der Stelleninhaber berichtet alle tatsächlichen und potenziellen Regelverletzungen in seinem Verantwortungsbereich hinsichtlich HSSE, Produktqualität, Produktsicherheit oder Compliance (Regelkonformität)

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für chemische Labore oder chemisch-technische Assistenz (alternativ Studium der Chemie BA/ MA)

Erste praktische Berufserfahrungen in der Schmierstoffadditiv-Branche

Kenntnisse von gängigen Laborverfahren für Motoren und Getriebe

Erfahrungen mit in einem chemischen Labor üblichen EDV-Tools, SAP, MS-Office Anwendungen und Datenbanken

Gute Kommunikationsfähigkeiten und Freude an der Teamarbeit

Die Fähigkeit ihre Arbeit selbst zu strukturieren und Aufgaben zu priorisieren

Ein ausgeprägtes Bewusstsein für HSSEQ-Standards

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte bewerben Sie sich unter www.bp.de/karriere dort finden Sie auch weitere Informationen zum Stellenangebot. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, bitten wir Sie, auf eine Papierbewerbung zu verzichten.



