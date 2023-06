Retail Offer Development Lead (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Up to 10% travel should be expected with this role

Job summary

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 Klimaneutralität erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten daher auch der Firmenname „Aral“. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten den Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke „Aral pulse“ zu den führenden Anbietern leistungsstarker Ultraschnellladepunkte. Optional: Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Diese Rolle ist Teil des Europäischen Offer Development Teams welche für die Entwicklung der Convenience-Angebote in Europa verantwortlich ist. Sie arbeiten eng mit den lokalen Teams aus den Märkten zusammen, um die Convenience-Strategie umzusetzen. Mit einem ausgeprägten Kundenfokusbesteht die Aufgabe der Rolle darin, die Entwicklung von Convenience-Angeboten in Europa von der Definition über die Implementierung von Tests zu leiten, bevor diese nach erfolgreicher Testphase an das Business-as-usual-Teams (BAU) zur Einführung übergeben wird. Die Rolle wird sich auf die folgende Kernangebote fokussieren : Food Service, Neue Formate (einschließlich EV), Omnichannel oder zusätzliche Dienstleistungen. Die Rolle erfordert sowohl die Entwicklung innovativer Kundenlösungen als auch das Managen verschiedener deutscher und globaler Stakeholder. Kurz- bis mittelfristig wird das Hauptaugenmerk auf dem deutschen Markt liegen, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, zukünftig auch andere europäische Märkte zu unterstützen. Diese Rolle ist dem Convenience Offer Development Manager (Germany) unterstellt und ist verantwortlich für die Leitung von Angebotsentwicklungsprojekten und die Empfehlung von Lösungen für Tests oder Rollout.

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Project Management Group



Job Summary:

Wer wir sind:Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 Klimaneutralität erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten daher auch der Firmenname „Aral“. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten den Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke „Aral pulse“ zu den führenden Anbietern leistungsstarker Ultraschnellladepunkte.Optional: Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:Diese Rolle ist Teil des Europäischen Offer Development Teams welche für die Entwicklung der Convenience-Angebote in Europa verantwortlich ist. Sie arbeiten eng mit den lokalen Teams aus den Märkten zusammen, um die Convenience-Strategie umzusetzen. Mit einem ausgeprägten Kundenfokusbesteht die Aufgabe der Rolle darin, die Entwicklung von Convenience-Angeboten in Europa von der Definition über die Implementierung von Tests zu leiten, bevor diese nach erfolgreicher Testphase an das Business-as-usual-Teams (BAU) zur Einführung übergeben wird. Die Rolle wird sich auf die folgende Kernangebote fokussieren : Food Service, Neue Formate (einschließlich EV), Omnichannel oder zusätzliche Dienstleistungen. Die Rolle erfordert sowohl die Entwicklung innovativer Kundenlösungen als auch das Managen verschiedener deutscher und globaler Stakeholder.Kurz- bis mittelfristig wird das Hauptaugenmerk auf dem deutschen Markt liegen, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, zukünftig auch andere europäische Märkte zu unterstützen. Diese Rolle ist dem Convenience Offer Development Manager (Germany) unterstellt und ist verantwortlich für die Leitung von Angebotsentwicklungsprojekten und die Empfehlung von Lösungen für Tests oder Rollout.



Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Zusammenarbeit mit den Convenience-Trading-Teams der Länder sowie verschiedener interner und externer Teams , um die Entwicklung und Implementierung zukünftiger Angebote von der Idee bis zum Test (z. B. Operational Excellence(Opex), Innovation &Engineering(I&E), People & Culture (P&C), Procurement, Marketing etc.) zu steuern.

Zusammenarbeit mit dem globalen Proposition Development Team, um zukünftige Convenience-Angebote und -Lösungen für Europa zu definieren

Projektmanagement mehrerer paralleler Arbeitsabläufe., Aufsetzen und Verwaltung von Squads, um funktionsübergreifenden Input von Geschäftsinhabern sicherzustellen. Sicherung von Ressourcen bei Bedarf.

Entwicklung von Business Cases (FMs) basierend auf Analysen für die Anfangsinvestition von Konzepttests.

Abgabe von Empfehlungen für die Einführung von Angeboten auf der Grundlage von Kundenfeedback, kommerzieller und betrieblicher Realisierbarkeit.

Sicherstellung, dass alle Projekte eine gründliche Überprüfung nach der Implementierung beinhalten.

Entwicklung klarer Richtlinien und Aufsetzen einerInfrastruktur für Länderteams, um Angebote skalieren zu können.

Unterstützung von Stakeholdern und Kommunikation im breiterem Geschäftsumfeld

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einem Einzelhandels- oder FMCG-Geschäft

Abgeschlossene Ausbildung ist eine Präferenz, aber nicht unbedingt erforderlich, wenn einschlägige Erfahrung im Einzelhandel vorhanden ist

Kundenorientierung

Erfahrung im Projektmanagement und der Leitung funktionsübergreifender Teams unerlässlich

Food Service Erfahrung und Qualifikationen eine Präferenz

Erfahrung in der Format - /Konzeptentwicklung sowie Ausgeprägte analytische Fähigkeiten wünschenswert

Starkes Beziehungsmanagement

Starke Innovationskompetenz

Ausgeprägte Powerpoint- & Excel-Kenntnisse

Kaufmännische und/oder Business Case Entwicklungserfahrung in einem Handelsumfeld wünschenswert

Gelegentliche Reisen nach Europa können erforderlich sein (3 bis 4 mal pro Jahr, auch weniger)

Deutsch und Englisch fließend

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement

Up to 10% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.