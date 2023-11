Retail Territory Manager DO

This role is not eligible for relocation

Bei bp haben wir nur eines im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft; bp zählt auch in Österreich zu den führenden Anbietern. Neben Markenkraftstoffen und modernstem Car Wash Service offerieren wir unseren Kunden an den Tankstellen auch ein umfangreiches Convenience Sortiment.



Job Description:

Wir suchen für unser Tankstellengeschäft in Österreich motivierte Verstärkung:



Retail Gebietsleiter (m/w/d)

Ihr Aufgabenbereich:

Betreuung jener Tankstellen, die im Eigentum der Partner (Dealer/Jobber) stehen und mit bp eine langfristige Belieferungsvereinbarung getroffen haben

Beobachtung des lokalen Markts, Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Stationen, Identifizierung von Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität inkl. Erstellung von Rentabilitätsberechnungen in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Partner

Verhandlung neuer Verträge und Optimierung bestehender Vereinbarungen, Akquisition neuer Tankstellen

Identifikation und Realisation neuer Automatenstationen

Entwicklung und Umsetzung neuer Angebote, u.a. im Bereich Convenience und Mobilität

Förderung einer Kultur von „Operative Excellence“ und einer Kultur, die Kunden- und Serviceorientiertheit an allen Tankstellen in den Vordergrund stellt

Laufende Information der Partner über betriebswirtschaftliche, sicherheitstechnische und rechtliche Entwicklungen in der Branche, Beratung bei der Investitionsplanung

Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher rechtlichen Anforderungen sowie firmeninternen Standards sowie der bp Werte

Prüfung der Kreditwürdigkeit der Partner, Monitoring von Außenständen

Das sollten Sie mitbringen:

Mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung im Retail-Außendienst

Sehr gute betriebswirtschaftliche und analytische Kenntnisse, insbes. Fähigkeit, Finanzzahlen zu interpretieren und aus KPIs entsprechende Maßnahmen abzuleiten

Erfahrung hinsichtlich Vertragswesen und damit verbundene rechtliche Komponenten

Führerschein Klasse B wegen der damit verbundenen Außendiensttätigkeit, hohe Reisebereitschaft innerhalb Österreichs

Verhandlungskompetenz, ausgeprägte Kommunikationsstärke

Sehr hohe soziale Kompetenz

Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu begeistern

Leistungsorientiertes Mindset und Selbstmanagement

Gute Englischkenntnisse, gute Kenntnisse der MS-Office-Produkte

Fähigkeit, in einem dynamischen, von Veränderungen geprägtem, internationalen Arbeitsumfeld zu agieren

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

bp steht für agiles und flexibles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld. Wir bieten ein attraktives Vergütungspaket inkl. Bonussystem und Dienstwagen, verschiedene Sozialleistungen inkl. Programme zur Verbesserung der Work/Life-Balance; das kollektivvertragliche Bruttomonatsgehalt ist € 4.200,- mit Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung. Diese Außendienstposition ist home-based (Raum Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Steiermark oder Burgenland).



Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Welt­an­schau­ung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



