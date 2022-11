Scheduler Dutch/English speaking

Job summary

Grade JResponsible for supporting safe, reliable and efficient operations through assisting the team with activity planning and delivering an integrated execution schedule, whilst developing technical and analytical capabilities.

Castrol Belgium

zoekt een Scheduler voor de plant in Gent.





De Scheduler garandeert de continuïteit van het produktieproces in blending en filling door het opstellen van dagelijkse produktieplannen en het zorgen voor een correct stockbeheer van de diverse componenten (basisolie, additieven en verpakkingen).



Je staat in voor een correct stockbeheer en voorraadjuistheid van de diverse componenten in de magazijnen (basisolie, additieven en verpakkingen)

Je volgt formulatiewijzigingen op en op die manier zorg je voor clean cut overgangen en het vermijden van dode stocks

Je biedt ondersteuning en denkt mee met de project coördinator bij het identificeren van verbeterprojecten die het efficiënt werken van de schedulding afdeling en zo ook het produktieproces op blending en filling verhogen (vb. FSA (Factory Schedule Adherence), OEE (Overall Equipment Effectiveness, FCS (Fixed Cycle Scheduling), bulk process en APO (de plannings module in SAP)

Je staat tevens ook in voor het beheer en up-to-date houden van werkinstructies in OMS (Operating Management System)

Je woont actief de wekelijkse meetings van Scheduling bij met de Supply Planners en de vertegenwoordigers van de afdelingen Customer Fulfilment, Filling, Blending en Site Logistics.

Je denkt steeds actief mee hoe de werking van de scheduling dienst verder geoptimaliseerd kan worden

Wie zoeken wij?

Je hebt een masterdiploma (Toegepaste Economische Wetenschappen, bio-ingenieur, handelsingenieur, industrieel ingenieur) of gelijkwaardig door ervaring

Enkele jaren relevante ervaring in een produktieplanning omgeving is wenselijk

Je bent een echte teamplayer

Je bent computervaardig en beschikt over actieve luistervaardigheden.

Vlotte kennis Nederlands, Engels is een must.

Je bent flexibel en kan onder tijdsdruk werken.

Ben je een motivator voor een team met de ambitie om door te groeien.