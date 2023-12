Senior Engineering Technician (m/f/d) in Teilzeit (19 Std.)

This role is not eligible for relocation

Der Senior Technician ist verantwortlich für Koordination von Teil-Projekten zur Unterstützung von Product Development Engine Oil, mit dem besonderen Fokus Produkte für unsere strategischen Partner zu entwickeln. Der Senior Technician berichtet an den TL Engine Test Center und liefert Ergebnisse entsprechend vereinbarten kritischen Kunden-Milestones.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Starker Fokus auf Sicherheitsregeln für operative Einheiten

Zusammenarbeit mit Stakeholdern, um Tests zu entwickeln, die möglichst effizient zum Ziel führen

Projektplanung zur Erfassung von Hardware- und Infrastruktur-Anforderungen, Anforderungen an besonderes Messequipment, Anforderung an Zeitbedarf

Koordination von Prüfstands-Installationen unter Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards

Entwicklung und Leitung von Teil-Projekten zur Durchführung von Motoren- und Rigtests zur Produktdifferenzierung und fundamentalen Untersuchung

Zusammenarbeit mit den operativen Einheiten im Team, um die reibungslose Umsetzung der Projektarbeiten sicherzustellen

Schreiben von Testberichten und Präsentation von Testergebnissen im Bereich der Projektverantwortlichen innerhalt von ALP (Advanced Lubricants Products)

Technischer Support in der Projekt-Entstehungsphase für die technischen Einheiten in ALP

Hohe Motivation für Innovation in Effizienz, Genauigkeit und technische Weiterentwicklung

Entwicklung und Pflege eines Netzwerks zu Stakeholdern in ALP

Selbständige Ausarbeitung von QM-relevanten Elementen / Dokumenten (ISO 9001), insbesondere Arbeits- und Verfahrensanweisungen

Pflege aller QM-relevanten Elemente im Prüffeld (z.B. messtechnische Rückführung)

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im technischen oder ähnlichen Umfeld

Erfahrung mit der Arbeit in einem Entwicklungsumfeld für Motoren

Arbeit in einem operativen Bereich mit Fokus auf Sicherheit

Erfahrung mit dem Aufbau und Betrieb von Motoren auf Prüfständen

Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen mit modernen Auswerte-Tools (z.B. JMP, Concerto)

Expertise über Kraft- und Schmierstoffe im Bereich Verbrennungsmotoren

Erfahrung in der Entwicklung von Tests zur Differenzierung und Darstellung von Performance

Erfahrung bezüglich Präsentation und Diskussion von Testdaten mit internen und externen Stakeholdern

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



