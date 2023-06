Senior Ingenieur Motorenprüffeld(m/f/d)

This role is not eligible for relocation

für den Standort Bochum



Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.



Der Senior Engineer ist verantwortlich für Leitung und Koordination von Projekten zur Unterstützung der Produktentwicklung von Motorölen der Marke Castrol, mit dem besonderen Fokus, Produkte für unsere strategischen Partner (OEM wie Renault, Jaguar Land Rover, Volvo, Ford) zu entwickeln. Darüber hinaus gehört die strategische Weiterentwicklung des Teams und des Prüffeldes im Bereich Digital und Hardware zu seinen Aufgaben, beispielsweise die Anpassung der Prüfstände an die fortschreitende Elektrifizierung im Mobilitätssektor.



Grundlegend für diese Rolle sind Eigenmotivation und die Fähigkeit die Vorgaben erfolgreich auszuführen und gleichzeitig die Kollegen im Projekt-Team zu motivieren. Zusätzlich ist die Ausstrahlung als technische Kompetenz und Experte im Team und im gesamten Stakeholder Netzwerk von Bedeutung.

Stellenanzeige Ihr Aufgabenbereich: Entwicklung und Durchführung von Motorentests zur Produktdifferenzierung und Grundlagenforschung

Zusammenarbeit mit Stakeholdern und den operativen Einheiten im Team, um die reibungslose, zielbewusste, effiziente Umsetzung der Projektarbeiten sicherzustellen

Verfassen von Testberichten und Präsentation im gesamten Bereich der Produktentwicklung und darüber hinaus im Bereich Castrol

Coaching und Mentoring für die Ingenieure und Techniker im Team

Technischer Support in der Projekt-Entstehungsphase für die technischen Einheiten im Bereich der Produktentwicklung

Digitales Datenhandling mit modernsten Mitteln

Entwicklung einer Zukunftsstrategie für das Motoren-Testfeld zusammen mit der Leitung des Engine Test Center ausgerichtet auf die Castrol-Strategie

Entwicklung und Umsetzung von Modernisierungsprojekten im Prüffeld Das sollten Sie mitbringen: Hochschulabschluss in Maschinenbau, idealerweise im Bereich Verbrennungsmotoren, weiterführender Abschluss (z.B. Doktortitel) wäre vorteilhaft

Erfahrung mit der Arbeit in einem Entwicklungsumfeld für Motoren für min. 5 Jahre, idealerweise Arbeit für einen globalen OEM

Expertise im Umgang mit großen Datenmengen mit modernsten Auswerte-Tools im Bereich Verbrennungsmotoren und Mobilität

Hohe Motivation für Innovation in Effizienz, Genauigkeit und technische Weiterentwicklung

Erfahrung in der Entwicklung von Tests zur Differenzierung und Darstellung von Performance

Professioneller Umgang in Präsentation und Diskussion von Testdaten mit Kunden und externen Stakeholdern sowie in der Interaktion mit dem Senior Management in einer multikulturellen Umgebung

Erfahrung mit der simultanen Projektleitung mehrerer Projekte

Fließend Englisch und Deutsch (gern Muttersprache) Und das können Sie erwarten bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



